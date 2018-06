uiiiiiieeeek! Der Familienkombi leidet. Die Federn sind fast bis zum Anschlag zusammengedrückt, die Reifen wimmern, das Fahrwerk ringt um Haltung. Insgesamt fahren gerade mehr als 600 Kilogramm Mann und Material im ohnehin 1800 Kilogramm Testwagen mit. Der Motor ackert, als würden wir Rennen fahren, und saugt gierig an den Spritleitungen, die Bremsen riechen angestrengt. Käme eine derart gestresste Fuhre noch heil an einem weit entfernten Urlaubsort an? Und wie würden sich die Passagiere da fühlen?

Klassische Reisewagen: Bei den Kombis buhlen Insignia, Superb und Passat um den Spitzenplatz.

Das Beispiel Opel Insignia Sports Tourer belegt: Moderne Autos stecken mächtig was weg und bleiben auch trotz der Tortur einer langen Urlaubstour kreuzbrave Packesel. Gilt das für alle? Wir haben die wichtigsten 19 Modelle der Saison 2018 in den Klassen "kleine SUVs", "Kompakte", "Kombis", "SUVs" und "Vans" versammelt und nach entscheidenden Fernreisekriterien geprüft. Speziell das "Reisetempo 130" hat uns interessiert. Wie laut werden Motor und Windrauschen? Schluckt das Auto bei Richtgeschwindigkeit viel Sprit? Und was ist in Gefahrensituationen – klappt ein Ausweichmanöver auch mit Ballast im Heck und hohen Werten auf dem Tacho noch reibungslos? Außerdem haben wir Funktionalität (in Koffer- sowie Passagierraum) geprüft, Federungs- und Sitzkomfort betrachtet und Gepäck verteilt. So viel vorab: Ausfälle konnten wir nicht ausmachen, aber in jeder der fünf Klassen klare Empfehlungen aussprechen.