Connectivity: Apps für Autofahrer

Sie sind immer mit dabei: Apps für Smartphone und Tablet! Auch dann, wenn es zu einem Familienausflug oder in den Urlaub geht. In Sachen Navigation zeigen immer häufiger Apps, wohin die Reise geht und welche nützlichen Infos es zu Raststätten und Tankstellen gibt. Doch welche Apps nützen unterwegs wirklich? Diese 50 von AUTO BILD und COMPUTER BILD ausgewählten Apps kennen den nächsten freien Parkplatz, warnen vor Blitzern oder weisen den Weg zur nächsten Toilette. Viele sind gratis, einige kosten Kleinstbeträge. Nur für die umfangreiche Navigations-Software von Garmin greifen Sie tiefer in die Tasche – aber auch für die Zielfindung gibt es günstige Alternativen.