Eigentlich als Arbeitstier für britische Landwirte gedacht, startete die Ikone einen Siegeszug rund um die Welt. Der Papst wurde in einem herumkutschiert, die Queen hat sich schon selbst hinters Lenkrad geschwungen, Prince Charles sowieso, und auch die jungen Royals Kate und William benutzen sie beinahe täglich: Offroader und SUVs von Land Rover. Die Marke ist schon fast ein englisches Nationalsymbol geworden. Wer hätte das gedacht, als der Land Rover Defender vor 70 Jahren, am 30. April 1948, auf dem Amsterdamer Automobilsalon enthüllt wurde? An die Messe selbst erinnert sich heute kaum noch jemand, doch der Defender trat von hier aus einen Siegeszug rings um die Welt an. Eine imposante Erfolgsgeschichte für ein Auto, das ursprünglich ein unverwüstliches Arbeitstier für die britischen Farmer werden sollte. Komfort? Fehlanzeige. Allradantrieb, Untersetzungen und ein Leiterrahmen – das war's. Immerhin wurde eine Heizung als Extra angeboten.

Für die Forstbehörde entwickelte Land Rover eine besonders geländegängige Bigfoot-Variante. 30 Jahre, bevor dieser Trend aus den USA nach Europa schwappte. Doch kaum stand der Allrad-Geländewagen auf dem schmucklosen Stand in der holländischen Hauptstadt, rissen sich die Besucher förmlich um den "Farmer's Friend", und noch vor Ende der Messe gingen haufenweise Vorbestellungen ein. Die Karosserie bestand zu großen Teilen aus Aluminium, weil das Leichtmetall damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, leichter zu bekommen war als Stahl. Ein Jahr später orderte die britische Armee ein Kontingent des Geländewagens und 1954 kam eine Version mit längeren Radstand (2,72 Meter) hinzu, ehe 1958 die Series II des Land Rover mit einem 78 PS starken 2,25-Liter-Motor den Ur-Typ ersetzte. Längst war aus dem "Landy" ein Erfolgstyp geworden, der in den Wüsten Afrikas genauso seinen Mann stand wie beim Roten Kreuz. Aus dieser Zeit stammt der legendäre Spruch: "It is never over in a Rover".

In der Bildergalerie zeigt AUTO BILD Land Rover, die Sie vermutlich noch nie gesehen haben! Die spektakulärsten Land Rover zur Galerie Von dem automobilen Tausendsassa gab es im Laufe der Zeit jede Menge Sonderanfertigungen, angefangen von der Bigfoot-Variante über ein Raupenfahrzeug mit Ketten statt Rädern bis hin zu einer Amphibien-Version.

1970 startete der Range Rover seine Erfolgsgeschichte

1970 kam der Range Rover auf den Markt. Auch er ist bei den Royals beliebt – hier aufgehübscht zur Königs-Kutsche. Land Rover Defender gegen KTM-Enduro zur Galerie Ein Jahr bevor die dritte Auflage des Land Rover den Nimbus des unverwüstlichen Geländewagens weitertrug, kam 1970 der Range Rover auf den Markt. Der Zweitürer war der noble Bruder des harten Burschen Land Rover und sollte für die britische Upper Class das adäquate Fortbewegungsmittel darstellen. Aus dem Zweitürer wurde 1981 ein Viertürer und aus dem Range (Rover) ein zweiter Klassiker, der die Kassen des britischen Autobauers bis heute klingeln lässt. Das passende Verdikt dazu existiert längst: "Man ist mit einem Range Rover immer gut angezogen, sei es vor der Oper, auf der Flaniermeile oder im harten Gelände."

Neue Modelle wie der Discovery (1989) und der Freelander (1997) kamen hinzu. Doch das Herz der Geländewagen-Marke blieb der Land Rover, der seit 1990 Defender heißt und bald auch bei den Lifestyle-Jüngern beliebt war. Am kompromisslosen Rabauken-Charakter des Land Rover änderte das nichts, trotz der mit den Modellen "Ninety" (90) und "One-Ten" (110) im Jahr 1983 eingeführten Schraubenfedern. Wer in einem Land Rover saß, war ein Fan der puristischen Fortbewegung und pfiff auf Komfort. Längst war der Landy eine Geländewagen-Legende geworden, die im selben Atemzug mit Jeep, Toyota Landcruiser und Mercedes G-Klasse genannt wird.

Stürmische Zeiten und Inhaber-Wechsel

2015 wurde der Defender eingestellt. Vorerst: Für 2019 ist eine Neuauflage geplant (Illustration). Währenddessen durchlebte Rover stürmische Zeiten. Die Marke wurde erst von BMW übernommen und musste dann 2005 endgültig die Segel streichen. Erst sprang Ford in die Bresche, später gingen die Namensrechte an die indischen Industriemagnaten Tata. Die Rover-Limousinen verschwanden sang- und klanglos aus der automobilen Szene, doch die "Landies" sowie Range Rover-Modelle hielten den Autobauer am Leben – und sorgten bald für einen neuen Aufschwung.