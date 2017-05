911 Turbo/911 Carrera 4S/911 GTS: Test — 04.05.2017 Die eiligen drei Könige Der 911 GTS drängt sich zwischen Carrera 4S und Turbo – schließt er einfach nur die Lücke oder kommt hier ein neuer Regent der Pisten auf uns zu?

Nur in der Motorleistung unterscheiden sich die drei Elfer



Technischer Gleichstand: Die drei Testwagen verfügen alle über dieselben fahrdynamischen Extras.





Fahrzeugdaten 911 Carrera 4S 911 GTS 911 Turbo Motorbauart B6 B6 B6 Aufladung/Ladedruck Biturbo/1,10 bar Biturbo/1,25 bar Biturbo/1,15 bar Einbaulage hinten längs hinten längs hinten längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/4 4 pro Zylinder/4 4 pro Zylinder/4 Hubraum 2981 cm³ 2981 cm³ 3800 cm³ Bohrung x Hub 91,0 x 76,4 mm 91,0 x 76,4 mm 102,0 x 77,5 mm Verdichtung 10,0:1 10,0:1 9,8:1 kW (PS) b. 1/min 309 (420)/6500 331 (450)/6500 397 (540)/6400 Literleistung 141 PS/l 151 PS/l 142 PS/l Nm b. 1/min 500/1700-5000 550/2150-5000 660/1950-5000 * Antrieb Allrad Allrad Allrad Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung 7-Gang-Doppelkupplung 7-Gang-Doppelkupplung Bremsen vorn 410 mm/innenbel./gel. 410 mm/innenbel./gel. 410 mm/innenbel./gel. Bremsen hinten 390 mm/innenbel./gel. 390 mm/innenbel./gel. 390 mm/innenbel./gel. Bremsscheibenmaterial Carbon-Keramik Carbon-Keramik Carbon-Keramik Radgröße vorn – hinten 8,5 x 20 – 11,5 x 20 9 x 20 – 12 x 20 9 x 20 – 11,5 x 20 Reifengröße vorn – hinten 245/35 R 20 – 305/30 R 20 245/35 R 20 – 305/30 R 20 245/35 R 20 – 305/30 R 20 Reifentyp Pirelli P Zero (N1) Pirelli P Zero (N1) Pirelli P Zero (N1) Länge/Breite/Höhe 4499/1852/1288 mm 4528/1852/1284 mm 4507/1880/1297 mm Radstand 2450 mm 2450 mm 2450 mm Tankvolumen 68 l 68 l 68 l Kofferraumvolumen 125 + 260 l 125 + 260 l 115 + 260 l Teswagenpreis 139.160 Euro 151.250 Euro 189.330 Euro

Messwerte 911 Carrera 4S 911 GTS 911 Turbo Beschleunigung 0- 50 km/h 1,5 s 1,4 s 1,2 s 0-100 km/h 3,7 s 3,4 s 2,9 s 0-130 km/h 5,8 s 5,3 s 4,5 s 0-160 km/h 8,4 s 7,7 s 6,5 s 0-180 km/h 10,6 s 9,6 s 8,3 s 0-200 km/h 13,3 s 12,0 s 10,4 s 0-220 km/h 16,6 s 14,8 s 12,7 s 0-402,34 m (Viertelmeile) 11,94 s 11,55 s 10,96 s Vmax 303 km/h 308 km/h 320 km/h Elastizität 60-100 km/h (4./5. Gang) 3,9/5,4 s 3,5/5,2 s 3,0/4,3 s 80-120 km/h (5./6. Gang) 4,9/6,1 s 4,4/5,9 s 3,9/4,9 s 80-120 km/h (7. Gang) 9,3 s 10,2 s 8,1 s Bremsweg 100-0 km/h kalt 33,3 m 31,5 m 33,3 m 100-0 km/h warm 31,5 m 31,4 m 32,3 m 200-0 km/h warm 127,3 m 126,0 m 125,1 m Testverbrauch Ø auf 100 km 12,0 l Super Plus 12,0 l Super Plus 12,4 l Super Plus Reichweite 570 km 570 km 550 km Gewichte Leergewicht/Zuladung 1562/388 kg 1554/411 kg 1594/416 kg Gewichtsverteilung VA/HA 39/61 % 39/61 % 39/61 % Leistungsgewicht 3,7 kg/PS 3,5 kg/PS 3,0 kg/PS

Autor: Florian Neher Fazit Der ab Werk sinnvoll ausgestattete Carrera 4 GTS performt auf der Rennstrecke hervorragend. Aus Sicht des Herstellers vermutlich fast schon zu gut, denn er positioniert sich damit nicht mittig zwischen Carrera 4S und Turbo, sondern hängt den 4S glatt ab und kommt dem Turbo gefährlich nahe. Nur drei Zehntel fehlen ihm in Hockenheim auf den großen Bruder, dabei kostet der Carrera 4 GTS bei vergleichbarer Fahrdynamikausstattung rund 38.000 Euro weniger. Das ist selbst in dieser Liga ein Argument, in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte es derzeit keinen attraktiveren 911er geben. Doch auch ein Carrera 4S ist schnell und gut, nur ist eben das Bessere des Guten Feind. Das beste Auto in diesem Vergleich ist aber der Turbo, nur ist er leider – wie alles besonders Gute – überproportional teuer. Aber mal unter uns: Nur ein Turbo ist ein Turbo, die Grinsgarantie beim Beschleunigen gibt's nur mit ihm.



etzt wollen wir es genau wissen: Wo steht der neue Carrera GTS? Trug der Vorgänger noch den drehzahlgierigen 3,8-Liter-Sauger mit 430 PS im Heck und positionierte sich damit zwischen dem damals ebenfalls noch frei ansaugenden Carrera S und dem GT3, so schöpft der GTS des Typs 991/II seine 450 PS und das deutlich gewachsene Drehmoment (550 statt 440 Nm) nun aus dem leistungsgesteigerten Dreiliter-Biturbo des Carrera S.Konzeptionell und in Sachen Kraftentfaltung nähert sich der GTS damit weniger dem weiterhin saugenden GT3 als vielmehr dem Turbo an, der ja bekanntlich ebenfalls von zwei Ladern aufgeblasen wird, allerdings einen Hubraumvorteil von 800 Kubikzentimetern genießt. Da der Turbo serienmäßig mit Allrad , Hinterachslenkung und Doppelkupplungsgetriebe vorfährt, orderten wir im Sinne bestmöglicher Vergleichbarkeit einen Carrera 4S und einen Carrera 4 GTS in gleicher Konfiguration. Alle drei Testwagen verfügen zudem über die identischen 20-Zoll-Pirellis, Keramikbremsen, das Sport Chrono Paket inklusive Launch Control sowie Wankstabilisierung und Torque Vectoring, also die durch Bremseingriffe gesteuerte Kraftverteilung an der Hinterachse, die ein noch agileres Einlenken bewirkt. Abgesehen von der Motorleistung herrscht fahrdynamisch also Gleichstand bei den drei Eiligen aus dem Abendland.