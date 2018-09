Der neue VW Touareg schrammte in drei von vier Testkategorien knapp an den 90 Prozent vorbei. Auch der VW bietet erwachsenen Passagieren ein sehr hohes Schutzlevel. Allerdings kam er weder beim Frontal- noch beim Seitenaufprall auf die volle Punktzahl. In beiden Fällen meldeten die Dummys leicht erhöhte Belastungswerte im Brustbereich. Die automatische Notbremse des Touareg konnte die Prüfer dafür überzeugen. Noch sicherer als Erwachsene fahren Kinder im Touareg: In allen gestesteten Szenarien schützte der große VW seine kleinen Mitfahrer tadellos. Der Beifahrer-Airbag vorne kann deaktiviert werden, um einen Kindersitz unterzubringen. Sämtliche Sitzgelegenheiten für Kinder konnten die Prüfer im Tourareg ohne Probleme installieren. Eine bemerkenswerte Schwäche leistete sich das große Wolfsburger SUV dagegen im Kapitel Fußgängerschutz. Der Schutz des Hüftbereichs eines möglichen Unfallgegners wurde mit "mangelhaft" bewertet. Der VW Touareg hat serienmäßig einen Gurtwarner, einen Geschwindigkeits- und einen Spurassistent.

Deformierungen im Bereich der Türen kosteten den Suzuki Jimny viele Punkte.

Der neue Suzuki Jimny kam im Euro NCAP-Crashtest nur auf drei Sterne. Das liegt vor allem an Schwächen im Erwachsenen- und Fußgängerschutz. Bei den Tests mit erwachsenen Dummys konnte der Airbag im Lenkrad nicht genug Druck aufbauen, weshalb der Kopf des Dummys beim Crash das Steuer berührte. Dazu wurde die Karosserie im Bereich der Tür so stark deformiert, dass der Jimny in der Bewertung nicht über die Note "ausreichend" hinauskam. Das Gleiche gilt für den Kopfbereich des Dummys auf der Rückbank. Die automatische Notbremse funktionierte grundsätzlich zuverlässig, strauchelte aber beim Entdecken von Fußgängern und arbeitet bei schlechtem Licht gar nicht. Kinder reisen an Bord des Japaners sicher. Im Kapitel Kindersicherheit bekam der Jimny in allen Tests mindestens die Note "gut". Nicht durchweg gut sind dagegen die Ergebnisse beim Zusammenstoß mit Fußgängern. Hier fielen die vordere Kante der Motorhaube und die unteren Enden der A-Säulen durch. Serienmäßig hat der Jimny Gurtwarner, einen Spurwarner und einen Geschwindigkeitsassistenten an Bord.