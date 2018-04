Der neue Audi A7 Sportback sieht verdammt gut aus. Im ersten Test muss der Ringträger zeigen, was hinter der schönen Fassade steckt.

Z ur Begrüßung veranstaltet der ur Begrüßung veranstaltet der A7 Sportback eine krasse Lightshow: Entriegelt man das Auto, läuft zeitgleich Licht im Band zwischen den Heckleuchten herum, die Scheinwerfer funkeln wild. Doch die Inszenierung wäre gar nicht nötig, eine eindrucksvolle Erscheinung ist der neue A7 auch so. Tief hängt der Grill über der Straße, glatt gespannt sind die Karosserieflächen und scharf die Kanten gezogen.

Die Positionierung des Bildschirms war früher besser

Video: Audi A7 (2018) Audi A7: Alt gegen Neu Zur Videoseite Im Cockpit glänzt und funkelt es, dass es nur so eine Freude ist. Besonders fallen zwei große Touchscreens auf, die den bisher eingebauten Dreh-Drück-Steller und (fast) alle anderen Tasten und Schalter ersetzen. Die Bildschirme bieten grafisch und technisch absolute Oberklasse , drückt man auf die jeweiligen Funktionen, spürt man einen Druck, und es klackt leise. Eindrucksvoll, doch die Frage muss erlaubt sein: Warum schafft man eigentlich real existierende Schalter ab, um sie dann virtuell auf den Touchscreen zu projizieren? Und der Navi-Bildschirm (10,1 Zoll beim MMI-Navi für 2200 Euro) liegt zu tief – anders als früher, als das versenkbare (!) Display weit oben und direkt in der Sichtachse des Fahrers lag. Mit dem unteren 8,6-Zoll-Touchscreen wiederum lässt sich vor allem die Klimaautomatik bedienen – auch das funktioniert gut.

Audi übertreibt es etwas beim Bedienkonzept

Kühl, technisch, modern: Im Cockpit locken viel Hochglanz und zwei große Berühr-Bildschirme. Aber wieso brauche ich dazu eigentlich einen riesigen Touchscreen? Wie wäre es mit drei – bei Bedarf bedampften und vierfach geschliffenen – Drehreglern, die denselben Zweck erfüllen? Aber gut, der Berührbildschirm dient auch zum Schreiben – zum Beispiel zur Zieleingabe fürs Navi , und das klappt wiederum bestens. Platz bietet der A7 jede Menge, er fühlt sich luftig und weiträumig an, angesichts seiner gewaltigen Dimensionen mit knapp fünf Meter Länge und 1,91 Meter Breite nicht weiter überraschend. Im Fond sitzt man jedoch etwas flach über dem Boden. Klar, Audi hat die Rückbank tief montiert – zu viel Kopffreiheit gibt es wegen des nach hinten abfallenden Dachs dennoch nicht. Ein Tribut an die hochelegante Form. A7 50 TDI steht am Heck, da kommt beim unbefangenen Beobachter doch richtig Freude auf: ein 5,0-Liter-Diesel, toll, oder?

Doch denkste, Audi verzichtet neuerdings auf Hubraumangaben, Ziffern zwischen 30 und 70 stehen für die Leistung des jeweiligen Motors in Kilowatt. 30 für 81 bis 96 kW, 35 für 110 bis 120 kW und so weiter, die 50 bedeutet eben 210 bis 230 kW. Alles klar so weit?

Der A7 bewegt sich geschmeidig und mühelos