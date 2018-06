Vor wenigen Wochen radelt ein Vater mit seinem sieben Jahre alten Sohn zur Schule. Dann der Horror. Das Kind wird von einem nach rechts abbiegenden Lkw überrollt und getötet. Ich bin Vater von drei Kindern (sieben, vier und zweieinhalb Jahre alt), der morgens mit ihnen zur Schule und Kita radelt – wie könnte mich so eine unfassbare Nachricht kaltlassen? Sie zerreißt mein Herz! Aber es gibt Leute, die rühren Nachrichten wie diese nicht: Spediteure, die ihren Gewinn maximieren möchten und Politiker, die es sich mit den Lobbyisten der Branche nicht verderben wollen. Wie sonst ist es zu erklären, dass Abbiegeassistenten und Totwinkelwarner nicht längst in Lkw vorgeschrieben sind? Allein in diesem Jahr starben schon 18 Radfahrer durch diese Art Unfälle. Achtzehn!

BIKE BILD-Redakteur Mathias Müller fordert Totwinkelwarner und Abbiegeassistent für Lkw.

Warum leisten sich die Firmen nicht endlich die helfenden Systeme? Edeka in Südbayern macht es schon vor, dort wurden alle Lkw mit einem selbst entwickelten, nur 600 Euro teuren System ausgerüstet! Nein, Politiker schieben eine mögliche Gesetzesinitiatve vor sich her. Und die meisten Spediteure verweisen auf den europäischen Wettbewerb und sagen: "So lange die nicht müssen, wollen wir auch nicht." Aber jemand muss vorangehen, so wie Edeka. Am besten ein Politiker, am besten Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Sicher möchten sich weder er noch Spediteure vorstellen, wie es ist, wenn ihr Kind von einem Lkw überrollt wird. Aber sie sollten es sich vorstellen. Sie sollten den Schmerz allein des Gedankenspiels spüren. Das würde vielleicht die Entschlossenheit wecken, das Problem endlich aus der Welt zu schaffen.Es könnte eine gute Woche werden, in der einmal keine herzzerreißende Meldung über den Ticker geht, wonach ein radfahrendes Kind an der Ampel von einem rechts abbiegenden Lkw zermalmt wurde. Wieder mal. Doch Freude ist nicht angesagt, denn die nächste Meldung dieser Art kommt bestimmt. Sie ist unausweichlich, wenn wir nichts unternehmen. Daher ist jetzt die richtige Zeit, sich aufzuregen! Eine Änderung zu fordern, Lkw sicherer zu machen, indem Abbiegeassistenten zur Pflicht werden. Das kostet maximal 1500 Euro pro Lkw, das muss drin sein! Es klingt inzwischen schon hilflos, ist es aber nicht. Wir können den Tod keines weiteren Kindes, keines weiteren Radfahrers mehr hinnehmen. Ich will keine Angst um meine Kinder haben, mein Ältester ist acht und fast täglich mit dem Rad unterwegs.