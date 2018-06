Zwar wurde VW am 13. Juni 2018 zu einer Geldbuße von einer Milliarde Euro wegen Aufsichtspflichtverletzung verurteilt. Das dürfte die Chance auf Schadenersatz vom Konzern gegenüber dem Autokäufer allerdings nicht steigern. Das Rechtssystem in Deutschland sieht solche Entschädigungen nicht vor. Zwar bewerten Verbraucherschützer das Bußgeld gegen Volkswagen als positiv, sie sehen aber für die Autobesitzer erst mal keine Auswirkungen. "Sie stehen bislang weiter allein mit ihrem Schaden da", sagte der Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband, Klaus Müller. Allerdings beschloss der Deutsche Bundestag am 14. Juni 2018 ein Gesetz zur Einführung einer Musterfeststellungsklage (MFK), das Müller als "Meilenstein" bezeichnete. Es soll zum 1. November 2018 in Kraft treten, damit auch Betroffene des VW-Skandals das Instrument nutzen können. Ihre Schadenersatzansprüche verjähren Ende 2018. Müller regte zudem einen Fonds für die Hardware-Nachrüstung von Dieseln an, die wegen Abgasmanipulationen bald mit Fahrverboten belegt werden könnten. So könnten Verbraucher von solchen Hersteller-Geldern profitieren.