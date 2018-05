Geht gut: Der Abt Golf R sprintet in 4,3 Sekunden auf 100 km/h – 0,4 Sekunden schneller als die Serie.

Der Allgäuer Traditionsveredler Abt lässt sich davon nicht beeindrucken und schickt den Allradler zur Nachbesserung in das hauseigene Fitnessstudio. Erste Zielsetzung: mehr Muskelmasse. Die Leistung steigt per Abt-Zusatzsteuergerät in zwei Leistungsstufen: 370 PS oder die von uns getestete 400-PS-Variante (inklusive Sportkatalysator) stehen zur Auswahl. Das Plus an Schmackes ist gegenüber der Serie (310 PS/400 Nm ) deutlich spürbar: In 4,3 Sekunden (Serie 4,7 s) prügelt die Launch Control den Golf R auf 100 km/h. Bis 200 km/h nimmt er der Serie volle zwei Sekunden ab. Leistungsentfaltung und Drehfreude ähneln der Basis, mit etwas früherem Drehmomentaufbau und leichtem Nachlassen jenseits von 5500/min. Besonders auf der Autobahn darf der siebte Gang dank der 500 Nm Drehmoment spürbar öfter und länger eingelegt bleiben.