Abt RS5-R / Audi RS 5 (2018): Test, Preis, Felgen

Für den RS 5 bietet Abt Radhausentlüftungen an. Kostenpunkt: 715 Euro zuzüglich Lackierung und Montage.

Getunte Audi und VW von Abt Sportsline zur Galerie

Der RS5-R steht auf der neuen Aerorad-Felge, die Abt als Prototyp bereits in Genf auf dem RS4-R zeigte. Das 21-Zoll-Rad sieht mit seinem Carbon-Ring auf dem RS 5 einfach hervorragend aus. Nachteil: Der 11.690 Euro teure Komplettradsatz sorgt bei Fahrten durch die Stadt für Besorgnis am Steuer. Anmacken möchte man ja eh keine Felge, aber die mahnenden Stimmen im Kopf, die an die superempfindlichen Carbon-Teile auf Bordsteinhöhe erinnern, verstummen erst am Ortsausgang. Und genau da befinden wir uns jetzt. Also beherzt ans Gas gehen – der 2,9-Liter-Biturbo geizt nicht mit Drehmoment und schiebt sich vehement in Richtung Maximalkraft. Die 690 Nm bringen die rundum verbauten 295er-Reifen schlupffrei auf die Landstraße. In der Theorie stehen nach 3,6 Sekunden 100 km/h auf dem Tacho – bei 280 km/h ist Schluss. Daran haben wir keine Zweifel. Der Biturbomotor des RS5-R wirkt sehr kraftvoll, auch wenn ihm im Vergleich zu einem M3 CS ein wenig die explosionsartige Kraftentfaltung fehlt.