AC Schnitzer ACS2/Techart Boxster S/Wolf Focus RS: Test

AC Schnitzer veredelt nicht nur die Optik des M2



Gedopt: AC Schnitzer gelingt das Kunststück, den bulligen M2 noch edler und maskuliner zu machen.

Auch aus vier Zylinder lässt sich reichlich Leistung holen



Motormacht: Aus dem 2,4 Liter großen Vierzylinder des Boxster S holt Techart 400 PS und 480 Nm.

Beim Allradantrieb des Focus RS legt Wolf gründlich Hand an



Gripstark: Nach der Überarbeitung des Fahrwerks und des Allradantriebs fährt der Focus wie auf Schienen.





Fahrzeugdaten AC Schnitzer ACS2 Techart 718 Boxster S Wolf Focus RS Motorbauart R6 B4 R4 Aufladung/Ladedruck Turbo/1,4 bar Turbo/1,2 bar Turbo/1,7 bar Einbaulage vorn längs Mitte hinten längs vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/4 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2979 cm³ 2497 cm³ 2261 cm³ Bohrung x Hub 89,6 x 84,0 mm 102,0 x 76,4 mm 87,5 x 94,0 mm Verdichtung 10,2:1 9,5:1 9,4:1 kW (PS) b. 1/min 309 (420)/6500 294 (400)/6500 286 (389)/6400 Literleistung 141 PS/l 160 PS/l 172 PS/l Nm b. 1/min 580/3900 480/2800 555/3850 Antrieb Hinterrad Hinterrrad Allrad Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung 7-Gang-Doppelkupplung 6-Gang manuell Bremsen vorn 380 mm/innenbel./gel. 330 mm/innenbel./gel. 350 mm/innenbel./gel. Bremsen hinten 370 mm/innenbel./gel. 299 mm/innenbel./gel. 302 mm Bremsscheibenmaterial Stahl Stahl Stahl Radgröße vorn – hinten 9,0 x 20 9 x 21 – 9,5 x 21 8,5 x 19 Reifengröße vorn – hinten 255/30 R 20 245/30 R 21 – 265/30 R 21 235/35 R 19 Reifentyp Continental Sport Contact 6 Continental Sport Contact 6 Pirelli P Zero Trofeo R Länge/Breite/Höhe 4468/1854/1380 mm 4379/1801/1245 mm 4390/1823/1435 mm Radstand 2693 mm 2475 mm 2648 mm Tankvolumen 52 l 64 l 51 l Kofferraumvolumen 390 l 275 l (150 vorn, 125 hinten) 260-1045 l Testwagenpreis 85.344 Euro 111.514 Euro 51.295 Euro

Messwerte AC Schnitzer ACS2 Techart 718 Boxster S Wolf Focus RS Beschleunigung 0- 50 km/h 2,0 s 1,5 s 1,7 s 0-100 km/h 4,2 s 3,6 s 4,6 s 0-130 km/h 6,3 s 5,5 s 7,4 s 0-160 km/h 8,9 s 7,9 s 10,8 s 0-200 km/h 13,9 s 12,2 s 17,5 s 0-402,34 m (Viertelmeile) 12,21 s 11,70 s 13,00 s Vmax 270 km/h (abgeregelt) 294 km/h 274 km/h Elastizität 60-100 km/h (4. Gang) 2,8 s 3,4 s 3,8 s 80-120 km/h (5. Gang) 3,2 s 4,0 s 4,9 s 80-120 km/h (6. Gang) 4,3 s 5,3 s 6,5 s Bremsweg 100-0 km/h kalt nicht ermittelt 31,8 m 35,6 m 100-0 km/h warm nicht ermittelt 31,8 m 31,7 m 200-0 km/h warm nicht ermittelt 129,5 m 129,8 m Testverbrauch Ø auf 100 km 11,6 l Super Plus 12,3 l Super Plus 12,8 l Super Plus Reichweite 450 km 510 km 390 km Gewichte Leergewicht/Zuladung 1560/490 kg 1449/246 kg 1564/461 kg Gewichtsverteilung VA/HA 53/47 % 45/55 % 59/41 % Leistungsgewicht 3,7 kg/PS 3,6 kg/PS 4,0 kg/PS

Autor: Guido Komp Fazit Bewerten wir den Erfolg der Umbauten untereinander, verdienen alle Tuner höchsten Respekt: Techart verbessert die Längsdynamik, gemessen an der Basis, am deutlichsten und bewahrt dem Boxster sein Kurventalent. AC Schnitzer folgt mit der besten Querdynamik, die bei einem Rennstrecken-Vergleich sicher noch viel stärker zum Tragen gekommen wäre. Das wäre auch im Sinne von Wolf Racing, denen die knifflige Transformation des Focus RS zum radikalen Tracktool so gut gelungen ist.



iebe Leser, eines vorweg: Dies wird kein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Vielmehr feiern wir die Fortsetzung einer Fahrspaß-Fete, die so bereits im Mai 2016 mit unseren drei Volkssportlern im Serienzustand stattgefunden hat. Nun haben wir BMW M2 Porsche 718 S und Ford Focus RS erneut zum Vergleich gebeten – nur diesmal im Trimm der Tuner AC Schnitzer Techart und Wolf.Beginnen wir beim BMW M2: Diesen bulligen Kraftprotz optisch noch draller und fieser zu gestalten, gelang der Mannschaft um AC Schnitzer-Entwicklungsleiter Roman Fenners schon auf den ersten Blick: Der feiste Frontsplitter und die Carbon-Side-Wings schnüffeln dank höheneinstellbarem Gewindefahrwerk deutlich näher am Asphalt. Weitere Anbauteile aus Kohlefaser, wie die Spiegelkappen und der Heckdiffusor, verleihen dem Schnitzer M2 seinen edlen, maskulinen Auftritt. Leichte Schmiederäder in 20 Zoll komplettieren das umfangreiche Optiktuning. Im Interieur darf es dagegen etwas dezenter zugehen: Hier begnügt sich AC Schnitzer mit Pedalen aus Aluminium und einem formschönen Handbremshebel aus der sogenannten Black Line.Der weiße 718 Boxster S der Porsche-Veredlungsschmiede Techart fährt optisch unauffälliger vor als der Schnitzer M2, doch die 21-Zoll-Räder vor grell leuchtenden Bremssätteln im Sonderlack Acid-Green geben klare Hinweise auf das umfangreiche Tuningprogramm aus Leonberg. Die Frontlippe lässt noch ausreichend Bodenfreiheit, während am Heck ein feststehender Flügel den Ausfahrspoiler der Serie ersetzt. Eine gewisse Skepsis gegenüber dem Turbo-Boxer mit nur noch vier Zylindern kann auch Techart-Sprecher Tobias Sokoll gut nachvollziehen: "Vier Zylinder sind eben keine sechs. Trotzdem hat der neue Motor seinen Reiz und natürlich deutlich mehr Potenzial für eine Leistungssteigerung als die alten Sauger." Spricht's, dreht zur Demonstration den Fahrmodusschalter am kleinen Techart-Lenkrad auf Sport (das öffnet die Auspuffklappen vor den Titanend rohren und aktiviert das Motortuning) und lässt den Boxster kernig bollernd durch die ersten drei Gänge hetzen.Der schlumpfblaue Focus RS Ford-Tuner Walter Wolf ist bereits ab Werk mit einer höchst extrovertierten Optik gesegnet: Riesiger Spoiler am Heck, fiese Front mit großen Lufteinlässen: Was braucht es da noch mehr? Wenig: Neue Seitenschweller, die hauseigenen 19-Zöller und trittsichere Wolf-Alu-Pedale im Interieur reichen vollkommen aus. Die wahre Herausforderung birgt der komplexe Antrieb des Focus RS: Der vollvariable Allrad mit seinen zwei getrennt arbeitenden Kupplungen an der Hinterachse ist ein wahres Fest für Technikliebhaber. In jedem seiner vier Fahrmodi lässt sich ein völlig unterschiedliches Handlings- und Dämpfungsverhalten abrufen: von sicherer Traktion für die Landstraße in Normal und Sport über handlingsfördernden Schub aus der Hinterhand in Track bis zum krawalligen Drift-Modus, der mit viel Power auf dem kurvenäußeren Hinterrad spaßigen Quertrieb auf abgesperrten Strecken erzeugt.Drei ganz unterschiedliche Fahrzeuge also, die doch ein Merkmal vereint: Der technische Anspruch für eine Weiterentwicklung zu mehr Fahrspaß und Performance gestaltet sich für alle drei Tuner extrem hoch. Das macht den Vergleich untereinander zwar nicht leichter, verleiht der ganzen Geschichte aber auch ein gehöriges Maß an Faszination.