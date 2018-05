ange her, dass ein Kombi noch in erster Linie ein Nutz-Pkw zu sein hatte. Zumindest bis Mitte der 90er konnte ein Kombi vieles sein – sportlich gehörte nicht unbedingt dazu. Bis 1994 der Audi RS 2 Avant kam und die Gattung der Sport-Kombis begründete, in der sich auch die beiden vom Aachener Tuner AC Schnitzer zurechtgemachten Kombis auf Basis des BMW 5er Touring mit Allradantrieb wiederfinden, die wir zum Vergleichstest gebeten haben.

AC Schnitzer pumt die Reihensechser ordentlich auf: Der Diesel erstarkt auf 370, der Benziner auf 400 PS.

Sind die schon ab Werk mit 320 PS (Diesel) und 340 PS (Benziner) bestückten Kombis nicht untermotorisiert, soll das Schnitzer-Doping für ein Mehr an Souveränität und verbesserte Fahrleistungen sorgen. Dazu hebt die Leistungssteigerung des Tuners den Output des Benziners von 340 auf 400 PS, das Drehmoment steigt um 90 auf 540 Nm. Der Diesel hingegen erstarkt in der Leistung um 50 auf 370 PS, das Drehmoment gipfelt statt in den serienmäßigen 680 jetzt in 760 Nm. Beide Motoren haben knapp drei Liter Hubraum und sind Reihenaggregate, was sich in einer guten Laufruhe niederschlägt. Auf der Fahrt zu den Längsdynamikmessungen auf dem Flugplatz in Rothenburg outet sich der Benziner als sangesfreudiger Geselle mit kerniger, aber nicht allzu lauter Stimme, was dem nachgerüsteten Schalldämpfer inklusive Carbon-Endblenden zu verdanken ist. Demgegenüber tritt der Diesel eher dumpf, aber auch etwas leiser auf. Hier beließ es der Tuner bei Endrohrblenden im Design "Quad Sport schwarz".In beiden arbeitet die serienmäßige ZF-Achtstufen-Automatik schnell und adaptiv im Hintergrund, die zudem manuelles Schalten via Schaltpaddel erlaubt, doch das ist angesichts der hohen Adaptivität des Automaten im Alltagsverkehr verzichtbar. Selbst auf der Landstraße agieren beide im Sport-Plus-Modus sehr intuitiv, schalten etwa beim Bremsen vernünftig zurück und beim Herausbeschleunigen stimmig hoch, sodass man die Paddel abseits der Rennstrecke kaum bemühen müsste. Man macht es natürlich trotzdem, und wenn auch nur, um sich mehr eingebunden zu fühlen.