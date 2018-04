Access by BMW (2018): Vorstellung, Flatrate, Preis

Bei 2000 Dollar geht "Access by BMW" los. Wer auf M-Modelle fahren will, muss aber 3700 Dollar berappen.

Künftig bietet BMW seine Fahrzeuge in den USA auch im Rahmen einer Flatrate an. Beim Angebot " Access by BMW " stehen zwei Pakete mit bis zu sechs Modellen zur Auswahl – "Legend" und "BMW M". Das Besondere: Das Abonnement bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Modell, der Nutzer kann innerhalb des gebuchten Pakets zwischen den einzelnen Fahrzeugen tauschen. Dabei ist zunächst keine Obergrenze für den Fahrzeugtausch vorgesehen, theoretisch können Kunden jeden Tag ein anderes Auto fahren. Der Bestellvorgang läuft über eine Smartphone-App. Im Vergleich zum Leasing soll die Flatrate alle laufenden Kosten decken – ausgenommen Kraftstoff . Die BMWs werden mit vollem Tank übergeben, die Differenz tankt der Kunde nach der Fahrt entweder selbst nach, oder sie wird ihm in Rechnung gestellt. Steuer, Versicherung, Wartung und Reinigung des geliehenen Fahrzeugs sind in der monatlichen Gebühr enthalten. Diese richtet sich nach dem gewünschten Fahrzeugpaket und liegt bei 2000 oder 3700 Dollar. Zunächst wird in den USA nur der Raum um Nashville auf das Angebot zugreifen können.