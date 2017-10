ADAC Kindersitz-Test 2017 — 24.10.2017 Gutes muss nicht teuer sein Der ADAC hat 16 Babyschalen und Kindersitze getestet. Die meisten sind gut, zwei Sitze fielen beim Frontalcrash aber durch!

Testsieger: Die Babyschale Cybex Aton M i-Size berzeugte (auch mit Isofix-Basis) vor allem bei "Sicherheit" und "Bedienbarkeit".

Angebote ansehen Kindersitze bei Amazon.de

Der Recaro Optia lste sich von der "SmartClick"-Base und schleuderte mitsamt Dummy durch das Prflabor.

Vor dem Kauf: Sitz im eigenen Auto montieren

Sicherheit

Gute Kindersitze mssen nicht teuer sein, schon fr 140 Euro gibt es sichere Modelle. Das hat der jngste Kindersitz-Test (Oktober 2017) von ADAC und Stiftung Warentest ergeben, bei dem 16 Babyschalen und Kindersitze aller Gren auf Sicherheit, Bedienbarkeit, Ergonomie und Schadstoffgehalt berprft wurden. Zwlf erhielten das Testurteil "gut", zwei waren "befriedigend". Zwei der getesteten Sitze bekamen wegen gravierender Sicherheitsmngel aber die Note "mangelhaft": Beim Frontalcrash lsten sich beim Jan Grand die Haken der Isofix-Halterung, der Recaro Optia mit SmartClick Base schleuderte sogar durchs Prflabor. Der ADAC hatte dieses Ergebnis bereits im Juli 2017 vorab bekannt gegeben.Der Optia hatte zuvor bereits 2016 im Test versagt, damals noch mit der Basis "Recaro Fix". Recaro ersetzte sie daraufhin durch das System "SmartClick", das Ergebnis beim Crashtest war aber dasselbe. Die Firma hat das Modell inzwischen vom Markt genommen und tauscht bereits gekaufte Sitze kostenlos um.Jan verkauft den Sitz Grand weiter, bietet aber eine kostenlose Reparatur an.Das beste Ergebnis im aktuellen Test lieferte die Babyschale Cybex Aton M i-Size ab (mitBase M i-Size, 350 Euro, Note 1,6). Sie berzeugte die Tester ebenso wie die Variante ohne Isofix-Basis (200 Euro, Note 1,8) mit einfachem Einbau und logischer Bedienung sowie mit bester Sicherheit beim Frontal- und Seitencrash. Detaillierte Ergebnisse, auch zu den weiteren getesteten Sitzen, finden Sie dieses Mal nicht in der Bildergalerie, sondern bei der Stiftung Warentest . Ein Fazit gibt es hier beim ADAC Getestet wurden die Kindersitze aus allen Gewichtsklassen in den Kriterien(Frontal- und Seitencrash mit verschieden groen Dummys), Bedienung und Ergonomie, Schadstoffprfung sowie Reinigung und Verarbeitung. Grundstzlich gilt: Ein Kindersitz sollte vor dem Kauf immer einmal probeweise im eigenen Auto montiert werden nicht jeder Sitz passt gleich gut in jedes Auto. Und weil auch Kinder unterschiedlich sind, sollten sie Probe sitzen.