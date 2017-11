Adventskalender 2017: TV Spielfilm Zusatzchance — 30.11.2017 TV Spielfilm Streaming Paket gewinnen AUTO BILD schenkt Ihnen gratis Fernsehen: Machen Sie mit bei unserem Adventskalender, und gewinnen Sie eines von 4000 kostenlosen Online-TV-Streaming-Paketen von TV Spielfilm live. Wir erklären, was Sie davon haben.

Unter allen Teilnehmern des Adventskalenders 2017 verlosen wir 4000 kostenlose 6-Monate Streaming-Abos von TV Spielfilm live, mit denen Sie ab sofort von unterwegs aus fernsehen können. Das Abonnement endet nach sechs Monaten automatisch, es sei denn, Sie möchten es darüber hinaus verlängern. Mit dem 6-Monate-Premium-Paket von TV Spielfilm live sehen Sie 70 Sender werbefrei überall über Ihre Mobilgeräte, Laptop/PC und über die Streaming-Boxen (Apple TV, Amazon Fire TV und Chromecast). Über 30 Sender streamen Sie in HD-Qualität, egal wo Sie sich befinden. Wichtig: Das Abo endet automatisch nach sechs Monaten – keine Verpflichtungen, keine versteckten Kosten.

Überall live TV sehen



Damit Sie von unterwegs fernsehen können, laden Sie sich die "TV Spielfilm"-App auf Ihr Mobilgerät oder für Ihre TV-Box herunter. Die App ist sowohl für Android-User im Play Store als auch für Apple-User im Apple Store verfügbar. Nachdem die App geladen wurde, loggen Sie sich einfach mit Ihren Account-Daten ein und erhalten sofort Zugriff auf alle Fernsehsender im Premium-Paket. Alternativ können Sie die Sender auf Ihrem PC unter live.tvspielfilm.de aufrufen.





So haben Sie eine Chance auf eines der kostenlosen Abonnements



Und so geht's: Machen Sie mit bei unserem Adventskalender mit Preisen im Gesamtwert von über 280.000 Euro. Unter allen Teilnehmern werden automatisch die 4000 Streaming-Abos von TV Spielfilm live verlost.

Die Vorteile des 6-Monate Streaming-Abos von TV Spielfilm live auf einen Blick:

• 6-Monate Nutzung von TV SPIELFILM live PREMIUM (Sender in HD, Privatsender verfügbar)

• Wert: 59,94 €

• keine automatische Verlängerung des Abonnements

• keine Angabe von Bezahldaten notwendig

• 70 Sender online live sehen, inklusive RTL, ProSieben, RTL2 und Sat.1

• die größten 20 Sender in HD-Qualität genießen

• werbefreies Premium-Fernsehen

• jederzeit überall Live-TV streamen via Smartphone, Tablet, Laptop/PC, Apple TV Box oder Amazon Fire TV

• jetzt mit Restart-Funktion: laufende Sendungen einfach von vorne starten und pausieren. So können Sie jederzeit später den Formel-1-Stream starten.

• weitere Informationen unter