Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 10 — 10.12.2017 Gewinnen Sie eine Nikon D5600 inkl. Objektiv! Im Türchen vom 10. Dezember 2017 verlost Nikon eine Spiegelreflexkamera D5600 inklusive Objektiv im Gesamtwert von 1119 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 10 verlost Nikon eine Spiegelreflexkamera D5600 inklusive Objektiv AF-S DX NIKKOR 18–140 mm VR im Gesamtwert von 1119 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in den Artikel "Die coolsten Kombi-Klassiker" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Mit der Cashback-Aktion von Nikon können Sie sich bis zu 150 Euro Cashback auf ausgewählte Nikon-Spiegelreflexkameras und Objektive sichern. ©Hersteller

Entdecken Sie weitere Produkte aus der Welt von Nikon und feiern mit uns Jubiläum: Mit der Cashback-Aktion können Sie sich bis zu 150 Euro Cashback auf ausgewählte Nikon-Spiegelreflexkameras und Objektive sichern.

1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2018. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahme ab 18 Jahren.