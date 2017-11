Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 11 — 11.12.2017 Gewinnen Sie ein Leder-Reiseset von Maxwell-Scott! Im Türchen vom 11. Dezember 2017 verlost Maxwell-Scott ein Reiseset im Gesamtwert von 1500 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 11 verlost das Luxus-Label Maxwell-Scott ein dreiteiliges Reiseset aus Leder im Gesamtwert von 1500 Euro. Das Set besteht aus der großen Lederreisetasche Gassano L, der hochwertigen Laptoptasche Calvino sowie einer Herren-Kulturtasche Duno L. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in den Artikel "Sportwagen mit Spaßbremse" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Exklusiv im Adventskalender 2017 Lederarbeit "handmade" von Maxwell-Scott Zur Videoseite

Gegründet in England, gefertigt in Italien und verkauft weltweit: Maxwell-Scott ist der Geheimtipp für hochwertige Ledertaschen und Accessoires. Alle Produkte werden in Handarbeit in einer kleinen, familienbetriebenen Fabrik in der italienischen Toskana hergestellt. Auch wenn das beschaulich klingt, so arbeit die Firma inzwischen mit großen Designern wie Catriona Forsyth zusammen. Die Designerin hat bereits mit Marken wie Calvin Klein, Alexander McQueen und Karl Lagerfeld zusammengearbeitet und hat jetzt auch die neue Kollektion von Maxwell-Scott entworfen.

Bei den Produkten von Maxwell-Scott wird besonders auf eine umweltfreundliche Ledergerbung geachtet, denn in der italienischen Fabrik der Luxusmarke wird nur mit mit pflanzlichen Tanninen, also den Farbstoffen des Kastanienbaumes, gegerbt. Durch die traditionelle Verarbeitung des Leders entwickelt jede Tasche über die Jahre eine besondere Patina (Oberflächenstruktur), die die Taschen dadurch zu echten Unikaten werden lassen. Maxwell-Scott ist dabei so sehr von den eigenen Taschen überzeugt, dass die Marke eine einzigartige Garantie von 25 Jahren anbietet.

Maxwell-Scott Reiseset ©Hersteller

Passend zum Weihnachtsgeschäft gibt es jetzt für Sie ein Reiseset im Wert von mehr als 1500 Euro zu gewinnen. Das Set besteht aus der großen Leder Reisetasche Gassano L, der Luxus-Laptoptasche Calvino und der großen Herren-Kulturtasche Duno L. Alle drei Produkte sind aus hochwertigem italienischen Leder gefertigt und werden Ihre nächste Reise zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.







Exklusives Angebot für AUTO BILD-Leser: Bei einer telefonischen Bestellung im Dezember 2017 und Januar 2018 bekommen Sie die Personalisierung und die Geschenkverpackung kostenlos zu Ihrer Bestellung dazu.

www.maxwellscottbags.de Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:

1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2018. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahme ab 18 Jahren.