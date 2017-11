Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 13 — 13.12.2017 Gewinnen Sie eine aufladbare Waschkarte von TOTAL mit 100 Euro Guthaben! Im Türchen vom 13. Dezember 2017 verlost TOTAL 20 aufladbare Waschkarten mit einem Startguthaben von je 100 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 13 verlost

TOTAL 20 aufladbare Waschkarten mit einem Startguthaben von je 100 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in den Artikel "Die 50 größten Verbrauchs-Ausreißer" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:







TOTAL verlost 20 aufladbare Waschkarten mit einem Startguthaben von je 100 Euro. ©Hersteller

Der Winter ist da und mit ihm nicht nur die dunkle Jahreszeit, sondern auch viel Schmutz auf unseren Straßen. Laub, Schlamm und nach dem ersten Frost auch noch Salz und Split. Gift für jedes Auto. Um den Lack vor diesen Umwelteinflüssen zu schützen, hilft regelmäßiges Waschen. Damit das Ihr Budget nicht zu sehr belastet, verschenkt der Weihnachtsmann von AUTO BILD 20 Waschkarten von TOTAL, jeweils aufgeladen mit einem Guthaben von 100 Euro. Die Waschkarten sind unbegrenzt gültig. Ist das Guthaben aufgebraucht, können Sie die Karten auf eigene Kosten bei einer der 700 TOTAL-Waschanlagen in Deutschland immer wieder aufladen. Zusätzlich sparen Besitzer der Waschkarte Zeit: Denn während die anderen Autofahrer ihre Wäsche noch an der Kasse aussuchen und bezahlen müssen, fahren sie mit ihrem Wagen direkt in die Waschanlage, suchen dort ihr Pflegeprogramm aus und starten es. Der Waschautomat bucht die Kosten für die Wäsche von der TOTAL-Karte ab. Fertig.

Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:



Haben Sie ein Kalendertürchen verpasst? Kein Problem!

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?





