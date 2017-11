Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 14 — 14.12.2017 Gewinnen Sie ein HUAWEI Mate10 von Porsche Design! Im Türchen vom 14. Dezember 2017 verlost Porsche Design ein HUAWEI Mate10 im Wert von rund 1400 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 14 verlost Porsche Design ein Highperformance Smartphone – das HUAWEI Mate10 im Wert von rund 1400 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in das Video "Drei Supersportler im Test" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Porsche Design HUAWEI Mate10 ©Hersteller

Das Porsche Design HUAWEI Mate10 bietet ein ansprechendes Design und eine neue Intelligenzstufe des Smartphones. Das Gerät verarbeitet Informationen mit beispielloser Geschwindigkeit, denkt mit und lernt von den Nutzern. Es ist schneller, zuverlässiger und läuft länger, damit der Kunde das ganze Leistungspotenzial ausschöpfen kann.

Die Produktdetails im Überblick:

• Schlankes, handgearbeitetes, diamant-schwarzes Gehäuse

• Eleganter Mix aus Metall und gebogenem Glas

• Kirin 970 Chipset

• Ultraschnelle Konnektivität mit 1,2 GB/s (Cat.18)

• 256 GB interner Flash-Speicher

• 6 GB RAM Arbeitsspeicher

• Neue Generation Leica Dual Kamera (12 MP RGB + 20 MP Monochrom) mit Hybrid Zoom

• Sehr große Batteriekapazität (4000 mAh) für 2 volle Tage bei regulärer Nutzung

• Schnellladefunktion (58 Prozent in 30 Minuten)

• 6-Inch-FullView-7-Layer-Display mit 18:9 Seitenverhältnis

• Smart touch fingerprint security auf der Rückseite

• Global roaming mit Dual SIM

• Android 8 Oreo

• Erstklassiges Leder-Flip-Cover mit transluzentem Fenster

• Weiteres enthaltenes Zubehör: Porsche Design Premium Stereo Headset, USB-C Kabel, zwei Ladestecker (EU & UK) + Adapter für USB-C auf 3,5mm Kopfhöhrerbuchse

• Gesonderte Ländervariante für China und Rest der Welt

www.porsche-design.com



Haben Sie ein Kalendertürchen verpasst? Kein Problem!

Alle Türchen des Adventskalenders können Sie bis zum 4. Januar 2018 (24 Uhr) öffnen: Zum Adventskalender 2017 Spielen Sie jetzt alle Türchen!

1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den der Lösung, Ihrem Namen und Anschrift an die Kurzwahl(0,50 Euro/SMS).Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den Adventskalender von COMPUTER BILD

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2018. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahme ab 18 Jahren.