Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 17 — 17.12.2017 Gewinnen Sie Marderabwehr von K&K Im Türchen vom 17. Dezember 2017 verlost K&K fünf Marderabwehr-Pakete im Gesamtwert von 1385 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 17 verlost K&K

fünf Marderabwehr-Pakete im Gesamtwert von 1385 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in den Artikel "50 Winterreifen im Vergleich" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Adventskalender 2017 Gewinnspielfrage K&K Gewinnspiel hat noch nicht begonnen! Adventskalender 2017 Gewinnspielfrage K&K – ab 12.01.2017 bewerben

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:





K&K M9700 – das autarke Marderabwehrgerät

Marderschäden sind ein recht junges Phänomen, das erstmals 1979 in der Schweiz auftrat und dann rasend schnell nach Deutschland überschwappte. Heute sind die Tiere praktisch überall zu Hause. Beißen sie zu, können nicht nur relativ harmlose Defekte die Folge sein: Kommt es etwa zu Folgeschäden am Motor oder sind Kabel zu den Lambdasonden, dem Flammfühler des Rußpartikelfilters oder den NOx-Sensoren betroff­en, wird es richtig teuer. Während sich Hausmittel wie Hasendraht und Klosteine als weitgehend wirkungslos erwiesen haben, zeigt die Hochspannungs-Abwehr große Erfolge. Einige der fortschrittlichsten Technologien auf dem Markt kommen dabei von K&K Marderabwehr aus Oftersheim in Baden-Württemberg, wo man auf nahezu 30 Jahre Erfahrung zurückblickt: Dabei ist das von uns fünf Mal verloste M9700 das Flaggschiff unter den Batteriegeräten im Programm.

Mit dem batteriebetriebenen Modell können auch Oldtimer, Wohnmobile und andere unregelmäßig bewegte Vehikel effektiv geschützt werden. Denn Fahrzeuge mit langen Standzeiten sind besonders anfällig für unerwünschte Besuche von Mardern. Das Besondere: Statt teurer Spezialbatterien halten handelsübliche und preiswerte AA-Zellen die Schutzwirkung unabhängig von der Autobatterie aufrecht, so dass das Gerät nicht auf das Bordnetz als Energiequelle angewiesen ist. Darüber hinaus durchdringen die 6 Multi-Kontakt-Hochspannungsbürsten selbst das dichte isolierende Fell des Marders an jeder Stelle. So wird den bissigen Angreifern ein Stromschlag versetzt, der die Tiere verjagt, aber nicht verletzt.





Der pulsierende Sinus-Ultraschall ist der zweite Baustein in der autarken Marderabwehr des M9700, das dank des tiefen Einbaus nach unten hin perfekte Sicherheit bietet und die meisten der Tiere bereits verjagt, bevor sie überhaupt eine Pfote in den Motorraum gesetzt haben. Eine Low-Battery-Anzeige mit LED warnt schon frühzeitig, wenn sich die Lebensdauer der Batterien dem Ende zuneigt.

www.kuk-marderabwehr.de Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:



Haben Sie ein Kalendertürchen verpasst? Kein Problem!

Alle Türchen des Adventskalenders können Sie bis zum 4. Januar 2018 (24 Uhr) öffnen: Zum Adventskalender 2017 Spielen Sie jetzt alle Türchen!

1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Alle Türchen des Adventskalenders können Sie bis zum 4. Januar 2018 (24 Uhr) öffnen:Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!Gewinnspielfrage:

Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den der Lösung, Ihrem Namen und Anschrift an die Kurzwahl(0,50 Euro/SMS).Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den Adventskalender von COMPUTER BILD