Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 19 — 19.12.2017 Gewinnen Sie einen Satz Steam-Alufelgen von AEZ! Im Türchen vom 19. Dezember 2017 verlost AEZ einen Satz Steam-Alufelgen im Gesamtwert von bis zu 1600 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 19 verlost AEZ einen Satz Steam-Alufelgen im Gesamtwert von bis zu 1600 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in den Artikel "Gebrauchtwagen-Test Volvo XC60" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Adventskalender 2017 Gewinnspielfrage AEZ Gewinnspiel hat noch nicht begonnen! Adventskalender 2017 Gewinnspielfrage AEZ – ab 12.01.2017 bewerben

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:





AEZ Steam



AEZ Steam Alufelgen ©Hersteller

Genehmigungsfrei, "Made in Germany", im Design klassisch aber auf moderne Fahrzeuge abgestimmt. So lässt sich die neue Felge von AEZ am besten beschreiben. In der eleganten Trendfarbe gunmetal frontpoliert hebt sich das klassisch anmutende Vielspeichenrad deutlich vom Einheitsbrei der Massenalufelgen ab. 15 kantige Speichen vereinen Eleganz und sportliches Design. Ein ausgewogener proportional abgestufter Mittenbereich bildet den Blickfang im Zentrum der Felge. Zur Verfeinerung haben die Designer dem Mittenbereich noch eine fünffache Zierbohrung verpasst, die das Rad in jeder Dimension optisch noch tiefer wirken lässt.





100 Prozent Technik und Design

AEZ Steam Alufelgen ©Hersteller 15 Speichen oder fünfmal Dreier-Paare. Beide Betrachtungen sind richtig, denn technisch wurden diese Details mittels Glanzdrehen veredelt. Zum Mittenbereich hin sind die einzelnen Speichen nach innen gebogen, was die Namensgebung erklärt — AEZ Steam. Nomen est omen? Assoziationen zu Turbinen sind absolut beabsichtigt. Der "Dampf" liegt im Detail.

Technisch wie optisch passt die neue Alufelge 100 Prozent auf zahlreiche Fahrzeuge der Marken Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, Land Rover, Volvo oder auch Alfa Romeo. Alle Räder sind fixgebohrt, was bedeutet, dass keine Ringe zur Mittenzentrierung notwendig sind und in vielen Fällen die Serienbefestigungsmittel des Fahrzeugherstellers passen. Die Felge ist für Fahrzeuge der Marken Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes und MINI zusätzlich für OE-Mittenkappen.





Was bedeutet "genehmigungsfrei durch ECE"?

AEZ Steam Alufelgen ©Hersteller Mischbereifung, im Fachjargon "Staggered Wheel Fitment", ist aufgrund zahlreicher Anwendungen bei diesem Felgenmodell kein Schlagwort, sondern Programm. Am Beispiel von Serienkombis können diese zum Beispiel mit an der Vorderachse 7,5x19-Zoll und an der Hinterachse 9x19-Zolldimensionen ausgestattet werden, immer abhängig von der Serienkombination des Fahrzeuges.

ECE ist ein überstaatliches, weltweites System für die Zulassung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen. Zertifizierte Bauteile entsprechen in ihren Spezifikationen exakt den Originalteilen der Fahrzeughersteller. Besitzt eine Aluminiumfelge ein ECE-Gutachten, ist eine zusätzliche Eintragung in die Fahrzeugpapiere durch den TÜV oder eine andere offizielle Prüfstelle nicht notwendig. Somit müssen auch keine Dokumente mitgeführt werden, da jede Felge eine eingegossene Kontrollnummer aufweist. ECE = Sprich's einfach "easy" ['iːzi] aus! ;-)



AEZ Steam – Daten und Fakten:

● Dimensionen: 7x18, 7,5x18, 8x18, 8,5x18, 7,5x19, 8x19, 8,5x19, 9x19, 8x20, 8,5x20, 9x20 Zoll

● Lackierung: gunmetal/poliert

● Bauart: gegossen, einteilig

● Traglast: bis zu 810 kg

● ABE: ja

● ECE: alle gängigen Modelle von Alfa Romeo, Audi, Mercedes, MINI, Opel, Range Rover, SEAT, Skoda, VW

● RDKS: 100 % RDKS-FIT

● Preis: ab 240 Euro (Deutschland)

● Garantie: 3 Jahre

www.aez-wheels.com Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:



Haben Sie ein Kalendertürchen verpasst? Kein Problem!

Alle Türchen des Adventskalenders können Sie bis zum 4. Januar 2018 (24 Uhr) öffnen: Zum Adventskalender 2017 Spielen Sie jetzt alle Türchen!

1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Alle Türchen des Adventskalenders können Sie bis zum 4. Januar 2018 (24 Uhr) öffnen:Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!Gewinnspielfrage:

Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den der Lösung, Ihrem Namen und Anschrift an die Kurzwahl(0,50 Euro/SMS).Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den Adventskalender von COMPUTER BILD

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2018. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahme ab 18 Jahren.