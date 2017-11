Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 24 — 24.12.2017 Gewinnen Sie einen 65 Zoll 4K PRO UHD TV von Panasonic! Im Türchen vom 24. Dezember 2017 verlost Panasonic einen 4K PRO UHD TV TX-65EXW784 im Gesamtwert von 2199 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 24 verlost Panasonic einen

4K PRO UHD TV TX-65EXW784 im Gesamtwert von 2199 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.

Tipp: Ein Blick in den Artikel "Die Stars von Tokyo" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Detailinformationen zum

65 Zoll 4K PRO UHD TV TX-65EXW784 haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:











Die Bilder zuhause genauso erleben wie im Kino

Panasonic TX-65EXW784 4K PRO UHD TV mit einer Bildschirmgröße von 164 cm (65 Zoll). ©Hersteller Genießen Sie die perfekte Bildqualität wie im Kino mit innovatiem Design. Mit der neuen EXW784-Serie unterstreicht Panasonic seine technologische Vorreiterrolle und Innovationskraft. Das 4K Ultra HDR Cinema Display mit Ultra Bright Panel und dem neu entwickelten Studio Colour HCX2-Prozessor garantiert unvergessliche Fernsehabende – in 2D und auch in 3D. Die Multi HDR-Unterstützung bietet ein atemberaubendes Filmerlebnis mit perfekter Dynamik sowie riesigem Kontrastumfang und unterstützt zukünftige Übertragungswege. Mit dem innovativen, neuen Standfuß, der dreh- und höhenverstellbar ist, fügt sich der EXW784 optimal in jedes Wohnambiente ein. Für ein raumfüllendes Klangerlebnis sorgt das neue Cinema Surround Sound-Pro System. Quattro Tuner mit Twin-Konzept, TV>IP und DVB-T2 HD bieten allerhöchsten Komfort und größtmögliche Flexibilität beim TV-Empfang.

TX-65EXW784

4K PRO UHD TV hat eine Bildschirmgröße von 164 cm (65 Zoll). Er begeistert mit ausgereifter und fortschrittlichster Bildverarbeitung und garantiert perfekte Film- und Fernsehstunden. Mit seiner 4K Ultra HD-Auflösung zeigt er gestochen scharfe und detailreiche Bilder – ganz wie im Kino. Mit aktivem 3D und somit der vollen Auflösung genießt der Zuschauer ein ultrascharfes dreidimensionales Filmerlebnis. "Der neu entwickelte und in Zusammenarbeit mit Experten des Panasonic Hollywood Laboratories besonders fein justierte HCX2-Prozessor des EXW784 sorgt zusammen mit dem Cinema Display und Wide Colour Spectrum für atemberaubende Bildqualität mit überwältigender Farbwiedergabe und allerfeinsten Farbabstufungen",

sagt Dirk Schulze, Marketing Manager TV bei Panasonic. "Das Motto von Panasonic dahinter: Wir wollen die Bilder auch zu Hause genauso zeigen wie im Kino und wie es sich Regisseure, Coloristen und Produzenten schon beim Filmdreh gedacht haben." Das Super Bright Panel garantiert zudem eine riesige Leuchtdichte und Leuchtkraft, um Bilder noch realistischer und lebensechter darzustellen.

Haben Sie ein Kalendertürchen verpasst? Kein Problem!

1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den der Lösung, Ihrem Namen und Anschrift an die Kurzwahl(0,50 Euro/SMS).Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den Adventskalender von COMPUTER BILD

Teilnahmeschluss ist am 4. Januar 2018. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns, der beteiligten Kooperationspartner sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahme ab 18 Jahren.