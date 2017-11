Adventskalender-Gewinnspiel 2017: Türchen 6 — 06.12.2017 Gewinnen Sie ein CATERHAM Drift-Experience am Nürburgring! Im Türchen vom 6. Dezember 2017 verlost Sony ein CATERHAM Drift-Experience für zwei Personen am Nürburgring im Gesamtwert von 2000 Euro. Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

Am Sonntag, den 24. Dezember 2017 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 6 verlost Sony ein CATERHAM Drift-Experience am Nürburgring für zwei Personen im Gesamtwert von 2000 Euro. Mit dabei ist auch eine Übernachtung in einem vier-Sterne Hotel am Nürburgring im Zweibett- oder Doppelzimmer (ohne Frhstück). Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage. Mobil nehmen Sie bitte per Telefon oder SMS teil. Nähere Informationen dazu erhalten Sie am Ende dieser Seite.



Tipp: Ein Blick in das Video "Der 600-PS-Hybridantrieb" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Adventskalender 2017 Gewinnspielfrage Sony Das erste Modell von Volvos Haustuner Polestar heißt Polestar 1. Aus welchem Material besteht der Wählhebel des 600 PS starken Coupés? Carbon

Leder

Glas

Drift-Experience am Nürburgring ©CATERHAM Deutschland GmbH Lernen Sie in einem CATERHAM-Rennfahrzeug Stunts zu fahren wie Baby! Exklusiv für AUTO BILD-Leser verlost Sony Home Enternainment ein halbtätiges Drift-Experience für zwei Personen am Nürburgring. Hier können Sie Ihre Fahrkünste auf verschiedenen Strecken und in Zeit-Challenges erproben. Dabei stehen Ihnen erfahrene Ausbilder zur Seite, die den Nürburgring und seine Kurven besser als ihre eigene Westentasche kennen. Für das Drift-Experience wird Ihnen zusätzlich eine komplette Sicherheitsausrüstung bereitgestellt sowie 115 Euro Zuschuss zu Hotelkosten, Transfers zu den Aktivitäten, Essen, Getränken, Trinkgeld, Reisekosten und Taschengeld. Untergebracht werden die Gewinner in einem vier-Sterne Hotel im Zweibett- oder Doppelzimmer (ohne Frühstück).

Teilnehmerinfo für die Drift Experience

• Teilnahme ab 18; PKW-Führerschein bitte mitbringen

• Körpergröße: max. 1,90 m

• Körpergewicht: max. 120 kg

Baby Driver bei Amazon Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter:



1)TEILNAHME PER TELEFON UND SMS:



Hinweis: Die Telefon- und SMS-Nummern sind bereits ab 1. Dezember 2017 für alle Türchen freigeschaltet!



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?



Gewinnspielfrage:

Auf welchen Wochentag fällt der Heilige Abend in diesem Jahr?

Per Telefon: Fügen Sie der Rufnummer statt XX die Endziffer Ihres Wunschtürchens (01 bis 24) hinzu, rufen Sie an und nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Anschrift und Ihre Telefonnummer.

01379 – 20 70-XX (0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk deutlich teurer!)



Per SMS: Schicken Sie eine SMS mit dem Gewinncode GEWINNXX (statt XX die Nummer des Wunschtürchens, 01 bis 24) und

40400 (0,50 Euro/SMS).

GEWINNXX, Lösung, Name, Anschrift



Weitere tolle Preise: Öffnen Sie den Adventskalender von COMPUTER BILD

