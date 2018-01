Ahorn Van 1, Carado Vlow 640, VanTourer 630: Wohnmobil-Test — 26.01.2018 Glänzt hier auch der Günstigste? Wie viel Kastenwagen brauche ich eigentlich? Das ist die große Frage, vor der jeder Käufer steht. AUTO BILD REISEMOBIL hat drei Neuheiten mit unterschiedlichen Ausstattungskonzepten und Preisen verglichen.

Ahorn Carado VanTourer Fahrzeugdaten Motorisierung 2.3 dCi 130 MultiJet II 150 MultiJet II 150 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2299 cm3 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 96 (131) bei 3500 110 (150) bei 3600 110 (150) bei 3600 Nm bei U/min 320 bei 1500 380 bei 1500 380 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 148 km/h 152 km/h 145km/h Getriebe Sechsgang manuell Sechsgang manuell Sechsgang automatisiert Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/65 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP Reifentyp Conti VancoCamper Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 105 l/Diesel 90 l/Diesel 120 l/Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2500/750 kg 3000/750 kg 2500/750 kg Länge/Breite/Höhe 6200/2070/2810 mm 6360/2040/2650 mm 6360/2050/2580 mm Radstand 4330 mm 4035 mm 4035 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblech Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Stahlblech/Stahlblech/Stahlblech Isoliermaterial Wand/Dach/Boden Ecofibra/Ecofibra/Ecofibra PU/Styrodur/Holzverbun PE/PE/PE Wandstärke Wand/Dach/Boden k. A. 20/20/35mm 16/16/12mm Fenster 5 5 6 Dachhauben 1 3 2 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1980/1875mm 1900/1910mm 1900/1905mm Bettenmaß Mitte (L x B) 1100 x 1870 mm 1800 x 800 mm 1800 x 650 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1875 x 1400mm 1920 x 1850mm 1930 x 1850mm Herd 2 Flammen 3 Flammen 2 Flammen Kühlschrank/Frosterfach 90/6,5l 90/6,5l 75/5l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurte 4/4 4/4 4/4 Heizung Webasto Air Top EVO 40 Truma Combi 4 Truma Combi 4 Steckdosen 12/230 V 1/2 1/4 2/1 Leuchten 14 12 17 Aufbaubatterie 90Ah 95Ah 95Ah Frischwassertank 85l 100l 85l Abwassertank 130l 90l 85l Gasvorrat 1 x 11 kg 2 x 11kg 2 x 11kg Preise Grundpreis (mit Basismotor) 36.310 Euro 41.999 Euro 45.490 Euro Testwagenpreis 39.900 Euro 56.891 Euro 58.429 Euro

eine Reisemobilsparte bietet so viele Möglichkeiten wie die der Kastenwagen . Vom edlen Mini-Apartment mit Slideout und reichhaltiger Ausstattung bis zum sachlichen Basiscamper gibt es so ziemlich alles auf dem Markt. Warum das so ist? Fast alle Hersteller setzen mittlerweile auf lukrative Transporter-Ausbauten als Ergänzung zu herkömmlichen Wohnmobilen. Dabei den Überblick über Preise, Ausstattungen und Basisfahrzeuge zu behalten, ist selbst für Profis schwer.Während Ahorn und Carado mit dem Van 1 und dem Vlow 640 gerade erst auf den Kastenwagenmarkt gestürmt sind, ist VanTourer, die Eigenmarke der Fachhandelskette Intercaravaning, schon länger dabei. Der edelste und teuerste Kandidat im Testfeld trat als Prototyp an – anzumerken war ihm das aber nicht. Ahorn und Carado schickten zwei Serienfahrzeuge. Der im toskanischen Laika-Werk gefertigte Van 1 ist hier nicht nur der Günstigste, sondern bietet auf Basis des Renault Master auch eine interessante Alternative zum Fiat Ducato. Als Vertreter der soliden Mittelklasse ergänzt der neue Carado Vlow das Testfeld.