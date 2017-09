AK-47-Hersteller baut Hoverbike — 29.09.2017 Hoverbike von Kalaschnikow Der AK47-Erfinder Kalaschnikow entwickelt ein eigenes Hoverbike. Angetrieben wird es von 16 Propellern und zwei E-Motoren. AUTO BILD hat die Details!

Noch etwas nackig: Das Hoverbike soll bei Fertigstellung eine schtzende Hlle erhalten.

Der russische Rstungskonzern Kalaschnikow, der das Sturmgewehr AK-47 erfunden hat, tftelt an einem Hoverbike. Wie ein Video des Konzerns zeigt, sitzt ein Pilot in der Mitte der fliegenden Gertschaft, die von 16 Propellern in die Luft gehoben wird. Auf einen Verbrenner setzt man bei Kalaschnikow nicht, allem Anschein nach wird das Hoverbike von zwei E-Motoren angetrieben. Eine Verkleidung hat der Prototyp noch nicht, zu sehen ist nur der nackte Alu-Rahmen. Genaue Details zum russischen Hoverbike gibt es nicht. Fraglich bleibt auch, ob Kalaschnikow das Gert nur zu militrischen oder auch zu zivilen Zwecken einsetzen mchte. Neben dem Hoverbike arbeitet Kalaschnikow auch an autonomen Panzern und weiteren von Computern gesteuerten Waffen.