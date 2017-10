Am 30. November ist Stichtag für die Kündigung der Kfz-Versicherung. Wer bis dahin bei AUTO BILD seine Versicherung wechselt, erhält zusätzlich die AUTO BILD drei Monate gratis – als eMagazine.

Jedes Jahr ist der 30. November für Sparfüchse ein wichtiges Datum. Denn am letzten November-Tag endet in der Regel die Wechselfrist für die eigene Kfz-Versicherung. Und damit die Chance, erheblich Kosten zu sparen. Günstige Alternativen zu Ihrer Kfz-Versicherung und wie viel Geld sich durch einen Wechsel der Versicherung tatsächlich sparen lässt, finden Sie im großen Ratgeber-Bereich zur Kfz Versicherung auf AUTO BILD . Hier können sie ganz einfach mit unserem Kfz Versicherung-Vergleichsrechner herausfinden, welche günstigen Alternativen der Markt für Sie bereit hält.

Der Ihnen durch den Versicherungswechsel zugesandte Gutschein ist einlösbar vom 01.10.2017 bis zum 31.12.2017 und schaltet die eMagazine-Ausgaben der AUTO BILD App für drei Monate für ein Gerät frei. Dieser Gutschein ist nicht auf das Print-Abo übertragbar oder auszahlbar. Das Probe-Abo endet automatisch und geht nicht in ein kostenpflichtiges Abonnement über. Dieser Gutschein gilt für Neukunden, bestehende eMagazine-Abos können nicht mit dem Gutschein verrechnet werden. Falls Sie noch Fragen zum eMagazine der AUTO BILD haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: tablet@autobild.de