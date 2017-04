Aktion: AUTO BILD SPORTSCARS

Bewerben Sie sich für die Mitfahrt im Bugatti Chiron Geben Sie hier Ihren persönlichen Gewinncode aus der AUTO BILD SPORTSCARS 5/2017 ein: Sie haben noch 1200 Zeichen übrig Warum sind Sie die Optimalbesetzung für dieses einmalige High-Performance-Erlebnis? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig

Geben Sie Ihren persönlichen Gewinncode (erhältlich in AUTO BILD SPORTSCARS 5/2017) in das unten stehende Teilnahmeformular ein und beantworten Sie im Anschluss die Frage, warum ausgerechnet Sie der perfekte Chiron-Beifahrer wären. Die Redaktionsjury von AUTO BILD SPORTSCARS sichtet alle Einsendungen und wählt die schlüssigste und/oder originellste Begründung aus. Termin und Ort für die Ausfahrt legt Bugatti fest – in Abstimmung mit dem Preisträger. Einsendeschluss: 26. Mai 2017