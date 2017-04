Aktion: Baja Pit-Stop Challenge 2017 — 06.04.2017 Kommen Sie mit zur legendären Baja 1000! Erleben Sie mit BFGoodrich und AUTO BILD drei unvergessliche Wettkampf-Tage voller Offroad-Action und Abenteuer! Das beste Team fliegt zur Baja 1000 nach Mexiko.

Bei der BFGoodrich Baja Pit-Stop Challenge geht es zur Sache! Schnelles Reifenwechseln sollte man können.

Steine, Staub und jede Menge Sand. Meilenweit nichts als Wüste. Das ist die Welt der Baja 1000. Die Rallye über 1000 Meilen durch die mexikanische Halbinsel Baja California gilt als das härteste Offroad-Rennen der Welt. In den USA wurde der Rallye bereits das Prädikat "The World’s Greatest Motorsports Event" verliehen. Denn: die Baja 1000 ist eine echte Herausforderung für Mensch und Maschine.

Bewerben Sie sich für die BFGoodrich Baja Pit-Stop Challenge



BFGoodrich und AUTO BILD bringen Sie zur legendären Baja 1000. Doch vorher wollen wir Ihre Offroad-Fähigkeiten testen. Bewerben Sie sich

als 2er-Team mit Ihrem Offroad-Partner um einen von fünf Plätzen (fünf Zweier-Teams) bei der BFGoodrich "Baja Pit-Stop Challenge" 2017.

Dann geht es um alles: Bei einem von zwei Qualifyings messen Sie sich an drei Tagen in verschiedenen Disziplinien, wie Reifen- und Fahrerwechsel auf Zeit oder beim Bewältigen eines Offroad-Parcours, mit anderen Zweierteams. Die jeweiligen Tagessieger der beiden Vorentscheide treten dann beim großen Finale in Gerolstein (29.09. - 1.10.2017) gegeneinander an. Das Offroad-Duo, das als Sieger der

Baja Pit-Stop Challenge hervorgeht, fliegt mit Armin Schwarz zur legendären 50. Baja 1000 nach Mexiko und erlebt das Rennen hautnah (13. – 19.11.2017). Hotel und Verpflegung sind bei den Vorentscheiden, dem Finale und bei der Baja 1000 inklusive. Der Flug nach Mexiko und zurück wird ebenfalls übernommen.

So können Sie mitmachen



Bewerbungsschluss am 5. Mai 2017 wählt Bewerben Sie sich als 2er-Team durch die Beantwortung der untenstehenden Fragen und senden Sie uns zusätzlich noch ein Teamfoto samt Ihrer Namen an aktionen@autobild.de . Nachwählt

eine Jury von BFGoodrich und AUTO BILD fünf Teams aus, die an der Baja Pit-Stop Challenge 2017 teilnehmen.

