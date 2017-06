Aktion: Baja Pit-Stop Challenge 2017 — 13.06.2017 Heißer Reifen sucht groben Schotter Beim ersten Vorausscheid der Baja Pit-Stop Challenge mussten die Teilnehmer unter Zeitdruck kniffelige Disziplinen bewältigen. Welches Duo konnte sich den ersten Platz im Finale sichern?

Der sensible Gasfuß muss warten, erstmal ist Fingerspitzengefühl gefragt: Die Fernsteuerung fest im Griff, lenken die Teilnehmer der BFGoodrich Baja Pit-Stop Challenge hochkonzentriert die Miniatur-RC-Trophy-Trucks über den anspruchsvollen Offroad-Parcours. Für die Zweierteams hat der spielerische Auftakt mit der "Baja Race" durchaus einen ernsten Hintergrund, denn es steht einiges auf dem Spiel: Wer hier in Oschersleben die Nerven behält und das Rennen gewinnt, kann bereits wertvolle Punkte für die Qualifikation sammeln. Und das lohnt sich: Denn für die Sieger geht die Reise weiter über Schotter, Stein und Geröll über das Finale im September direkt zu einem der härtesten Offroad-Rennen der Welt: Der Baja 1000 in Mexiko.

Geschick gefragt



Eine Treppe runterfahren, durch enge Kurven und den Hang hinauf – den Teams wurde einiges an Offroad-Geschick abverlangt. So lief der Vorausscheid in Oschersleben zur Galerie

Mit dem Geländewagen durchs Flussbett

Eine Treppe runterfahren, durch enge Kurven und den Hang hinauf – auch bei der dritten Challenge wurde den Teams einiges an Offroad-Geschick abverlangt. Beim "Offroad Funpark" mussten die Fahrer am Steuer eines Jeep Renegade den Golfball unter widrigen Bedingungen an Bord behalten. Keine leichte Aufgabe, die Fahrvermögen und Geschick voraussetzte. Dennoch – ein Traum für die Rallye-Amateure: "Wir wären beide gerne länger gefahren und hätten nur zu gerne noch das übrige Gelände erkundet", berichtet Sabine vom AUTO BILD-Leserteam. Neben der Praxis kam natürlich auch die Theorie nicht zu kurz: Im Workshop zum Offroadreifen BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 drehte sich alles um die grobstolligen Pneus sowie ihre Winter- und Allwettereigenschaften. Wer hier gut aufpasste, konnte im anschließenden Test weitere Punkte sammeln.

Tausche Lenkrad gegen Schraubenschlüssel

Bei der "Pit Crew Challenge" galt es einen Trophy-Truck mit dem Wagenheber aufzubocken und bei laufender Stoppuhr den Reifen zu wechseln.

Der nächste Vorentscheid der BFGoodrich Baja Pit-Stop Challenge startet am 22. September in Knüllwald. Die besten Teilnehmer reisen schließlich am 29. September zum Finale in der Eifel und haben dort die Möglichkeit sich die Reise nach Mexiko, zur legendären Baja 1000, zu sichern.