Aktion: Falken — 12.04.2017 Mit Falken-Reifen zum 24-Stunden-Rennen Falken und AUTO BILD suchen zwei Leser, die vom Nürburgring für das BMW- oder das Porsche-Team des Reifenherstellers berichten. Bewerben Sie sich jetzt!

Sie sind BMW- oder Porsche-Fan, ein echter Social-Media-Freak und wollten immer schon mal zum 24-Stunden-Rennen? Dann suchen wir genau Sie! Falken lädt zwei AUTO BILD-Leser vom 25. bis 28. Mai 2017 in die Eifel ein. Der Clou: Sie sind nicht nur Zuschauer. Fiebern Sie entweder für das BMW- oder das Porsche-Team des Reifenherstellers mit, und zeigen Sie uns, dass Sie ein echter rasender Reporter sind. Auf Sie und Ihren Gegenspieler vom anderen Team warten spannende Herausforderungen (siehe Bildergalerie). Zudem berichten Sie während des gesamten Rennwochenendes für Ihr Team auf Ihren Social-Media-Kanälen live aus der Boxengasse. Am Ende bewertet eine Jury, wer sich bei dem Duell besser geschlagen hat. Den Sieger erwartet ein Satz neuer Falken-Reifen für sein Auto. Also, worauf warten Sie noch? Verraten Sie uns, für welche Marke Ihr Herz schlägt und warum gerade Sie die optimale Besetzung für die Boxengasse sind. Wie Sie dabei sein können und was Sie erwartet, lesen Sie unten.

Welche Aufgaben Sie erwarten könnten: zur Galerie Neben der Live-Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen als Leserreporter auf Ihren Social-Media-Kanälen fließen die Ergebnisse aus drei adrenalingeladenen Aufgaben mit in die Bewertung ein: Kämpfen Sie neben der Strecke gegen Ihren Teamgegner um einen Satz neuer Falken-Reifen. Am Ende beurteilt eine Jury von AUTO BILD und Falken, wer gewinnt.

So machen Sie mit

Lust auf ein Benzin-Wochenende in der Eifel? Wenn Sie vom 25. bis 28. Mai als Reporter für eines der Falken-Teams vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring berichten wollen, verraten Sie uns, warum wir gerade Sie mitnehmen sollten,

in welchen Social-Media-Kanälen Sie regelmäßig

posten und wie viele Follower Sie in Ihren Kanälen haben? Hotelübernachtung, Verpflegung und alle Zugangspässe sind inklusive. Nur die Anreise nach Maria Laach müssen Sie selbst organisieren. Teilnahmeschluss ist der 1. Mai 2017.

Bewerben Sie sich als Leserreporter Bewerbung für das ... Porsche-Team

BMW-Team Warum sind gerade Sie die optimale Besetzung für den Leserreporter aus der Boxengasse? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig In welchen Social-Media-Kanälen posten Sie regelmäßig? Wie viele Follower haben Sie? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig

Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, das Mindestalter be

trägt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und

Falken Tyre Europe GmbH, sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahmeschluss ist der

1. Mai

2017.