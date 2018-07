Aktion: Ford Active Days

Sie haben Ihren Jahresurlaub schon verplant, aber Ihnen steht noch der Sinn nach einer kleinen zusätzlichen Auszeit? Dann lassen Sie sich von Ford und AUTO BILD zu einem kleinen Fahr-Abenteuer einladen.

In der Ausstattung Ka+ Active wird der praktische Klein- wagen zum modischen Crossover – mit viel Platz im und unterm Auto.

Beim zweiten Event der Ford Active Days können Sie den neuen Ford Ka+ Active drei Tage lang im traumhaften Elbsandsteingebirge erleben. Die kleine Wochenendflucht startet am 31. August 2018. Die Nächte verbringen Sie in Bad Schandau im Hotel Elbresidenz an der Therme. Tagsüber geht’s auf Tour mit dem Ka+ Active bei der Ford Challenge. Mit seiner größeren Bodenfreiheit, den robusten Kunststoffplanken und seiner wendigen Architektur ist der kleine Ford Ihr idealer Begleiter für alle geplanten Aktivitäten.