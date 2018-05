An zwei Tagen lernen Sie exklusiv zwei ganz frische Modelle ausführlich kennen: den kompakten Focus und den geräumigen Tourneo Custom. 22 Leserinnen und Leser, die jeweils einen Partner mitbringen dürfen, können in Krefeld dabei sein. Die Anreise nach Krefeld ins Mercure Hotel ist am 17. Juni bis spätestens 15 Uhr. Wir lassen den Abend mit einem leckerem Barbecue und Lagerfeuer ausklingen. Am nächsten Tag finden dann die Testfahrten im neuen Focus und im Tourneo statt. Selbstverständlich übernimmt Ford die Kosten für Übernachtung und Verpflegung. Nur die An- und Abreise müssen Sie individuell übernehmen.