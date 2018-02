Aktion: Hyundai i30-Familien-Spiele — 14.02.2018 Familie gewinnt! Hyundai und AUTO BILD haben zum Familientreffen nach Rom geladen: Vier Familien aus vier Ländern durften vier Modelle der i30-Family besser kennenlernen. Das große Finale der Aktion!

"How can I beat the fu... 5,3 liters?" Simon Bibby aus London streichelt das Gaspedal seines 140 PS i30 nur noch, kann den Rekord vom Franzosen Gregory Terrin am Ende aber nicht einstellen. Die vier Familien aus Deutschland, Frankreich, England und Spanien kämpfen bei den Hyundai-Familien-Spielen fair, aber hart. Schließlich gilt es, die Ehre des eignen Landes zu verteidigen. Vier Übungen müssen die Familien meistern: Slalom rückwärts, aber blind. Spiegel und Fenster des i30 Fastback waren abgeklebt, Orientierung durch die Rückfahrkamera. Bremsen: Volle Pulle im i30 N aus 80 km/h bis zum Stillstand. Einladen: Großes Gepäck und die ganze Familie musste in den i30 Kombi. Verbrauch: Der i30 5-Türer sollte sparsam gefahren werden. Vier Hyundai i30 standen ihnen dafür zur Verfügung. Ein Fünftürer, der neue Fastback, der Kombi und der sportliche N Performance.

Gänsehautfeeling auf dem Testgelände



Maria Rodriguez und Francisco Chamorro bei Aufgabe 3, Einladen: Die Kinder Christian und Carla helfen mit. ©H. Almonat

Vier Familien – Vier Gewinner

Glückliche Gewinner der Hyundai-Familienspiele (von links): Georg Tischler und Annette Beugler (Deutschland), Gregory Terrin und Magalie Dieu (Frankreich), Julie, Pascale, Francine und Simon Bibby (England), Carla, Christian und Maria Rodriguez mit Papa Francisco Chamorro (Spanien). ©H. Almonat

Fazit: Gewinner der Hyundai­-Fami­lien­-Spiele ist die Familie. Nach Punkten liegen am Ende Frankreich und Spanien vorn, England und Deutsch­land knapp dahinter. Hundai-Familien-Spiele zur Galerie Gewinner der Hyundai­-Fami­lien­-Spiele ist die Familie. Nach Punkten liegen am Ende Frankreich und Spanien vorn, England und Deutsch­land knapp dahinter.