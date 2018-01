Aktion: Hyundai und AUTO BILD — 18.01.2018 Als VIP-Reporter zum Genfer Auto-Salon! Kommen Sie mit nach Genf, berichten Sie live vom Auto-Salon – und lernen Sie den Hyundai Kona persönlich auf einer Testtour durch die Alpen kennen.

Die Testtour mit dem neuen Hyundai Kona führt unseren Leser-Reporter durch die Alpen.

Sie sind ein waschechter Social-Media-Experte und würden gern mal beim Auto-Salon in Genf dabei sein? Dann suchen wir genau Sie!

Unsere Tour beginnt am 4. März, dann fahren wir von Genf Richtung Alpen. Hier startet unser Team am Tag darauf zu einem Testdrive im Hyundai Kona durch die winterliche Region. Am 6. März geht es dann auf den Genfer Auto-Salon. Erleben Sie den Autofrühling live vor allen anderen Besuchern und berichten Sie über die Premiere eines noch geheimen Hyundai-Modells. Am 7. März geht es mit dem Flugzeug zurück in die Heimat. Interessiert? Also, worauf warten Sie noch?

So machen Sie mit

Wenn Sie den Hyundai Kona im Schnee testen und uns als VIP-Reporter unterstützen wollen, verraten Sie uns,

warum gerade Sie die optimale Besetzung für den Job als Live-Reporter sind. Die An- und Abreise, die Übernachtung und

die Verpflegung sind natürlich inklusive.

Teilnahmeschluss ist der 18. Februar 2018.

Bewerben Sie sich als Kona-Tester und Leser-Reporter Warum sind gerade Sie die optimale Besetzung für den Leser-Reporter, der live vom Auto-Salon in Genf berichtet und mit dem neuen Hyundai Kona zum Winterdrive fährt? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig In welchen Social-Media-Kanälen posten Sie regelmäßig? Wie viele Follower haben Sie? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig

Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, das Mindestalter be

trägt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und

der Hyundai Motor Deutschland GmbH

sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahmeschluss ist der

18. Februar

2018.