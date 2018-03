Aktion: Jeep Adventure Days — 01.03.2018 Starten Sie mit Jeep ins nächste Abenteuer Jeep lädt vier AUTO BILD-Leser zu einem Actiontrip ins winterliche Ischgl ein. Und: Grand Cherokee, Wrangler, Renegade & Compass kommen auch mit!

Der Compass zeigt nach Ischgl: Bewerben Sie sich jetzt, und kommen Sie mit!

Ab in den Schnee. Bergauf, bergab, onroad, offroad im Jeep – das sorgt für Adrenalin-Kicks. Wenn Sie das erleben möchten, begleiten Sie uns vom 12. bis 15. April zu den Jeep Adventure Days. Nach einer Nacht in München stürzen Sie sich mit drei weiteren AUTO BILD-Lesern direkt ins City-Abenteuer. Wie das aussieht? Lassen Sie sich überraschen. Auf jeden Fall werden Sie es in einem von vier Jeep Modellen erleben: Grand Cherokee, Wrangler, Renegade oder Compass. Weil die vier mehr können als nur Stadt, geht es rauf auf die hohen Berge.

Im Ischgl Snowpark liegt auch im April noch Schnee – beste Voraussetzung für coole Action.

So machen Sie mit



Lust bekommen, mit auf Adventure-Tour nach Ischgl zu kommen? Dann bewerben Sie sich bis zum 25. März 2018 und verraten uns unten im Teilnahmeformular, warum wir gerade Sie mitnehmen sollten. Alle für Kost und Logis anfallenden Kosten übernimmt Jeep selbstverständlich genauso für Sie wie die individuelle An- und Abreise nach München. Sie müssen lediglich die Anreise zu Ihrem persönlichen Heimatbahnhof oder -flughafen selbst organisieren.

Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, das Mindestalter be

trägt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und

der

FCA Germany AG

Teilnahmeschluss ist der sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de.

25. März

2018.