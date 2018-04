Bodyflying: Im Windkanal können die Leser das Gefühl von Schwerelosigkeit erleben.

"Nur Fliegen ist schöner." Simone Willmann muss es wissen. Schließlich ist die 43-Jährige jetzt Jeep-Expertin. Und irgendwie auch Pilotin. Denn auf dieser Leserreise von Jeep und AUTO BILD haben die Gewinner im wahrsten Sinne des Wortes Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Zum Auftakt der Tour steht ein Abstecher in die Jochen Schweizer Arena nahe München auf dem Programm. Im Windkanal geht es um Körperbeherrschung. Bodyflying heißt der Spaß, bei dem sich der Körper wie schwerelos in der Schwebe hält. "Ein bisschen anstrengender als Jeep fahren ist das schon", so die Wolfsburgerin, "aber ein tolles Gefühl." Das noch toller werden sollte. Denn jetzt kommt die absolute Höhe. Ab in die Berge. Nach Ischgl in das rund 200 Kilometer entfernte Skiparadies. Natürlich über kleine Nebenstraßen, entlang an kristallklaren Bachläufen, vorbei an der Zugspitze. Eine Landschaft wie ein Gemälde, von der Sonne in frühlingshaftem Licht gebadet. Herrlich. Kitschig. Passend dazu bringt Jeep seine komplette Sonnenschein-Flotte an den Start. Grand Cherokee, Renegade, Compass und natürlich das Urmeter aller Jeeps, den Wrangler. Den schnappt sich gleich mal Oliver Haun. "Damit geht ein Jugendtraum in Erfüllung", so der 46-Jährige. "Als ich Anfang der 90er-Jahre meine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe, fuhr immer so ein cooler Typ durch Igersheim, und ich war sooo neidisch!" Jetzt fährt er selbst einen, und das auch noch in der coolen Farbe Gobi. Grins doch nicht so ...