Aktion: Suzuki und AUTO BILD — 25.01.2018 Werdet fit für die Straße! Suzuki und AUTO BILD laden acht junge Fahranfänger zu einem exklusiven Sicherheitstraining ein. Wie das geht und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier.

Rallye-Profi Niki Schelle gibt Fahranfängern Tipps und wird sicher auch ein paar Tricks verraten.

2016 waren 16,5 % aller Verletzten und 13,6 % aller Getöteten im Straßenverkehr im Alter von 18 bis 24 Jahren – obwohl nur jeder 13. der Gesamtbevölkerung (7,7 %) zu dieser Altersklasse zählte. Gegen diese bittere Statistik möchten wir etwas tun. 2016 waren 16,5 % aller Verletzten und 13,6 % aller Getöteten im Straßenverkehr im Alter von 18 bis 24 Jahren – obwohl nur jeder 13. der Gesamtbevölkerung (7,7 %) zu dieser Altersklasse zählte. Gegen diese bittere Statistik möchten wir etwas tun.

Exklusives Fahrsicherheitstraining mit Niki Schelle



Das Fahrtraining findet auf dem Suzuki Swift statt. Die Allradversion "Allgrip Auto" ist ebenfalls am Start.

Suzuki und

AUTO BILD laden acht Fahranfänger zu einem Training ins ADAC-Fahrsicherheits- zentrum Kempten ein. Dort und auf der Straße erhalten die Fahr-Novizen von Rallye-Veteran Niki Schelle im Suzuki Swift ein individuelles Fahrtraining. An zwei Tagen lernen sie, wie man sich bei Ausweichmanövern richtig verhält oder wie eine Gefahrenbremsung korrekt ausgeführt wird. Da es den Swift als einen der wenigen Kleinwagen auch mit Allradantrieb gibt, können die Fahranfänger zudem gleich testen, wie unterschiedlich Fahrzeuge mit Front- und Vierradantrieb reagieren. Los geht es am 16. März 2018. Vier Fahranfänger-Paare können mitmachen. Die Unterkunft in einem Wellnesshotel sowie Verpflegung und Anreise (bis 250 Euro pro Paar) werden übernommen.

So macht ihr mit



Wichtig: Ihr dürft beide erst maximal zwei Jahre in Besitz eurer Pkw-Fahrerlaubnis sein. Bewerbung für das Fahrsicherheitstraining Warum seid gerade ihr das ideale Zweiergespann für das Sicherheitstraining? Sie haben noch 1200 Zeichen übrig Wenn ihr dabei sein wollt, bewerbt euch bis zum 18. Februar 2018, indem ihr die nachfolgende Teilnahmefrage beantwortet. Bewerben können sich Paare oder auch Freunde – Hauptsache ihr seid zu zweit.Ihr dürft beide erst maximal zwei Jahre in Besitz eurer Pkw-Fahrerlaubnis sein.

Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und der

SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von autobild.de. Teilnahmeschluss ist der

18. Februar 2018.