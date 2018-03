Aktion: Suzuki und AUTO BILD — 17.03.2018 Live: Werdet fit für die Straße! Suzuki und AUTO BILD haben acht junge Fahranfänger zum exklusiven Fahr-Sicherheitstraining ins Allgäu eingeladen. Hier erfährst Du hautnah, welche nützlichen Tipps Rallye-Profi Niki Schelle den jungen Autofahrern gibt.

Suzuki und AUTO BILD haben dieses Wochenende (17. und 18. März 2018) acht Fahranfänger zu einem Training ins ADAC-Fahrsicherheitszentrum Kempten eingeladen. Dort und auf der Straße erhalten die Fahr-Novizen von Rallye-Veteran Niki Schelle im Suzuki Swift ein individuelles Fahrtraining.

Niki Schelle zeigt's Euch



Rallye-Profi Niki Schelle gibt Fahranfängern Tipps und wird sicher auch ein paar Tricks verraten.

An zwei Tagen lernen sie, wie man sich bei Ausweichmanövern richtig verhält oder wie eine Gefahrenbremsung korrekt ausgeführt wird. Da es den Swift als einen der wenigen Kleinwagen auch mit Allradantrieb gibt, können die Fahranfänger zudem gleich testen, wie unterschiedlich Fahrzeuge mit Front- und Vierradantrieb reagieren. Im Laufe der beiden Tage erfährst Du auf dieser Seite, welche Tipps der Rallye-Profi den Neulingen des Autofahrens gibt. Und vielleicht lernst Du dabei ja auch noch etwas Neues? Einschalten und dranbleiben am 17. März lohnt sich in jedem Fall!