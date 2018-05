Der Kurs Ihres Lebens: Tena Men verlost unter allen AUTO BILD-Lesern einen Rennfahrerlehrgang und schickt Sie in einem Formel-Rennwagen über den Nürburgring.

Wollten Sie nicht schon immer mal in einem Formel-Rennwagen über den Nürburgring rasen, um den Spuren der Formel-1-Stars Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen oder Lewis Hamilton zu folgen und sich ein bisschen selbst wie ein Rennfahrer zu fühlen? Vielleicht ist es bald so weit. Tena Men verlost nämlich in AUTO BILD einen Formel-Rennfahrerkurs inklusive Übernachtung im Hotel Lindner. Wert dieses Top-Events: über 1000 Euro.

So können Sie mitmachen

Doch bevor Sie lernen, wie man am Limit fährt, müssen Sie die nachfolgende Frage beantworten. Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2018.

Das ist Tena Men



Tena Men bietet ein umfassendes Sortiment diskreter, saugfähiger, komfortabler Einlagen und Pants speziell für Männer. Tipps und ein Testpaket gibt es auf www.tena.de/men

Teilnehmen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Axel Springer Konzerns und der beteiligten Firmen sowie Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ansonsten gelten die Teilnahmebedingungen von autobild.de.