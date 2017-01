Allradautos des Jahres 2017: Leserwahl — 04.01.2017 Abstimmen und Side-by-Side-ATV gewinnen! Die Wahl zum Allradauto des Jahres steht an, und Sie sind die Jury! Nennen Sie uns Ihre Favoriten in allen zehn Klassen, und gewinnen Sie ein Side-by-Side von Quadix im Wert von 14.000 Euro!



Allradauto des Jahres – diesen Preis hätte jeder Autohersteller gern. Denn ihn vergeben die Leser des größten Allradmagazins Europas – und das sind Sie, liebe Leser! Die zur Wahl stehenden Allradmodelle in zehn Kategorien finden Sie hinter dem "Jetzt abstimmen"-Button . Wir haben uns bewusst deutsche und auf die offiziell importierten Allradmodelle beschränkt, Grauimporte und in geringer Stückzahl zu uns importierte 4x4-Exoten weggelassen.

Welche Autos den Titel tragen, entscheiden Sie!



Leserwahl Allradautos 2016: Die Preise Zur Galerie Als Dankeschön fürs Mitmachen winkt als Hauptgewinn der Side-by-Side Trooper 800 von Quadix: ein Alleskönner mit bewährtem Perkins-Diesel, Achssperren vorne und hinten sowie Seilwinde. Neben dem Hauptpreis können Sie weitere nützliche und schöne Dinge gewinnen, die Sie in der Bildergalerie bestaunen können. Viel Glück!

Und so machen Sie mit

Die Allradautos des Jahres ermitteln wir demokratisch per Mehrheitsvotum in zehn Kategorien: Geländewagen und SUV bis 30.000 Euro, Geländewagen und SUV von 30.000 bis 50.000 Euro, Geländewagen und SUV über 50.000 Euro, Crossover, Allrad-Hybrid- und Elektroautos, Pickups, Allrad-Pkw bis 40.000 Euro, Allrad-Pkw über 40.000 Euro, Allrad-Sportwagen, -Coupés und -Cabriolets, Allrad-Vans und -Busse. Wählen Sie die Allradautos des Jahres in zehn Kategorien, indem Sie auf den nachfolgenden Link "Jetzt abstimmen" klicken

