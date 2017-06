Alpina B5 Biturbo (2017): Vorstellung — 27.06.2017 Schneller als ein BMW M5 Der Alpina B5 Biturbo hat 608 PS und ist damit genauso stark wie der neue BMW M5. Beim Topspeed hat der B5 aber die Nase vorn. AUTO BILD hat alle Infos!



Vorstellung: Alpina B5 Biturbo auch weiterhin als Touring



Anders als den BMW M5 gibt es das Pendant von Alpina auch als Kombi. Der B5 Touring soll 325 km/h schnell sein.

Interieur: Digitalinstrumente im Alpina-Design



Den Innenraum des B5 verfeinert Alpina ganz gezielt mit grün/blauen Nähten und Produktionsplakette.

Ausstattung: Dezente Optik für den B5



Die klassischen 20-Zoll-Vielspeichenfelgen sind mit speziellen Pirelli P Zero in den Größen 255/35 ZR20 und 295/30 ZR20 bezogen.

Connectivity: B5 nutzt BMW 5er-Connectivity



Motor: Alpina B5 genauso stark wie der neue BMW M5



Beim Motor setzt Alpina auf einen 4,4-Liter-V8-Biturbo mit 608 PS und 800 Nm maximalem Drehmoment.

Technische Daten und Preise: Der schnellste Alpina auf 100 km/h



Autor: Jan Götze

B5 oder M5 ? Die Entscheidung zwischen Alpina und BMW ist seit jeher eine Typfrage. Die absoluten Sportfahrer greifen zum M5 , wer bei gleicher Leistung Wert auf Komfort und Understatement legt, nimmt den B5. Zumal der Alpina im Gegensatz zum BMW nicht elektronisch eingebremst wird. Der neue B5 Biturbo soll bis zu 330 km/h schnell sein. Einen extrastarken Kombi bietet sowieso nur Alpina mit dem B5 Touring an, denn BMW hat den M5 Touring schon vor zwei Generationen eingespart. Mit 608 PS ist der neue Alpina B5 Biturbo exakt so stark wie der kommende M5 F90 . Beim maximalen Drehmoment liegt Alpina mit 800 Nm sogar vor dem M5, der maximal 750 Nm auf den xDrive loslässt. Trotz brachialer Leistung bleibt der B5 optisch zurückhaltend. Den perfekten Spagat zwischen Sportlichkeit und Eleganz behrrscht Alpina einfach. Über die großen Lufteinlässe an der Front wird der 4,4-Liter-V8 mit Frischluft versorgt. Neu ist der freischwebende Alpina-Schriftzug im Frontspoiler, der wahlweise in Chrom, Silber, Gold oder Schwarz lackiert wird. Die typischen Alpina-Zierstreifen in Silber oder Gold sind natürlich auch für den neuen B5 Biturbo erhältlich.Im Innenraum ist der Alpina B5 im Grunde genommen ein gut ausgestatteter BMW 5er . Genau wie außen unterscheiden nur dezente Details den Alpina vom BMW. Die Lederausstattungen werden beispielsweise von BMW übernommen und durch Alpina-Stitchings und -Schriftzüge verfeinert. Wer es besonders edel und exklusiv mag, lässt sich den Innenraum in der hauseigenen Sattlerei komplett individualisieren. Weitere Unterscheidungsmerkmale zum normalen BMW 5er sind beleuchtete Einstiege, verschiedene Dekorleisten und ein Produktionsschild. Die Digitalinstrumente lässt der Kleinserienhersteller blau leuchten, die Zeiger sind je nach gewähltem Modus grün oder rot. Die oft bemängelten Schaltknöpfe auf der Lenkradrückseite lassen sich übrigens ohne Mehrkosten gegen die Standard-BMW-Schaltwippen tauschen.Die Serienausstattung des B5 ist umfangreich und umfasst beispielsweise ein Navigationssystem mit 10,25-Zoll-Display und Connected Drive, LED-Scheinwerfer, Vierzonen-Klimaautomatik und die überarbeitete Achtgang-Automatik mit Switchtronic. Alpina-spezifisch sind die 20-Zoll-Vielspeichenräder, eine Edelstahl-Abgasanlage in Vierrohr-Optik und die Front- und Heckschürze im typischen Design. Auf Wunsch gibt es eine laut Alpina besonders standfeste Bremse für 1780 Euro mit Leichtbau-Verbundscheiben und speziellen Bremsbelägen für häufige Rennstreckenbesuche. Genau wie der neue BMW M5 kommt auch der Alpina B5 immer mit Allradantrieb . Alpina hat den serienmäßigen xDrive und das Fahrwerk überarbeitet. So soll der B5 den perfekten Spagat zwischen Dynamik und Langstreckenkomfort erreichen. Genau wie der normale BMW 5er verfügt auch der B5 in der Touring-Version über eine Luftfederung an der Hinterachse. Für 3300 Euro bietet Alpina zudem eine Differenzialsperre an.Die Connectivity übernimmt der Alpina B5 aus dem aktuellen BMW 5er. Bei der Generation G30 hat BMW die neueste iDrive Generation mit 10,25 Zoll großem Display eingeführt. Das System lässt sich im 5er auch per Touchscreen bedienen. Alternativ beherrscht das iDrive auch Gesten- und Sprachsteuerung oder lässt sich ganz klassisch mit dem bekannten iDrive-Controller steuern. Außerdem stellt BMW die nächste Stufe von BMW Connected vor. Mittels Remote 3D View bekommt der Fahrer dreidimensionale Ansichten von der Umgebung seines Autos in Echtzeit aufs Smartphone und hat sein Fahrzeug so immer im Blick. Auch Apple CarPlay hat der BMW 5er an Bord, erstmals in einem Auto ist das Feature völlig kabellos eingebunden. Die drahtlose Integration von Smartphones ist in der Oberklasse-Limousine kein Problem. Induktives Laden funktioniert mit fast allen aktuellen Smartphones, die nicht von Apple stammen. Zudem hat BMW die Projektionsfläche des Head-up-Displays im Vergleich zum Vorgänger um 70 Prozent vergrößert. Für die Technik-Nerds bekommt der G30 zudem den Display-Schlüssel des großen 7er. Mit Remote Parking kann auch der 5er jetzt per Schlüssel ferngesteuert eingeparkt werden. Apropos parken, hier hat der 5er gleich mehrere Angebote am Start: Mit ParkNow können Stellplätze reserviert und auch gleich bezahlt werden. On-Street Parking Information sucht freie Parkplätze und der Parkassistent bugsiert die Limousine in die Lücke. Einziger Unterschied: Beim Alpina sind die umprogrammierten Digitalinstrumente im Alpina-Design.Im B5 Biturbo setzt Alpina weiterhin auf den 4,4-Liter-V8, der dank zwei im Zylinder-V angeordneter Turbolader 608 PS und somit genau so viel PS wie der kommende M5 leistet. Die imposanten 800 Nm maximales Drehmoment des B5 sollen bereits bei 3000 U/min anliegen. Dank des serienmäßigen Allradsystems beschleunigt die B5 Limousine in 3,5 Sekunden auf 100 km/h, der Touring braucht eine Zehntelsekunde länger. Damit ist der neue B5 der schnellste Alpina auf 100 km/h, aber trotzdem zwei Zehntel langsamer als der BMW M5 , der nach nur 3,3 Sekunden Landstraßentempo erreichen soll. Die Kraftübertragung übernimmt die neue Generation der Achtgang-Sportautomatik mit Switch-Tronic, die zusammen mit ZF überarbeitet wurde.• Motor: Achtzylinder-Benziner • Hubraum: 4395 ccm • Leistung: 447 kW () bei 5750 bis 6250 U/min • max. Drehmoment: 800 Nm ab 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,5 s • Vmax: 330 km/h • Gewicht: 2015 kg • Verbrauch: 10,5 l/100 km •Touring • Motor: Achtzylinder-Benziner • Hubraum: 4395 ccm • Leistung: 447 kW () bei 5750 bis 6250 U/min • max. Drehmoment: 800 Nm ab 3000 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 3,6 s • Vmax: 325 km/h • Gewicht: 2120 kg • Verbrauch: 10,8 l/100 km •