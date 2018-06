Das Glück beginnt mit einem echten Jubelschrei und endet mit echten Emotionen. Als Frederike Hofmann erfährt, dass sie als Fanreporterin zur Formel E nach Zürich darf, kann sie es kaum glauben. "Echt?", ruft sie spontan ins Telefon. Wenige Tage später, als die 24-Jährige am Sonntagabend die Heimreise aus der Schweiz antritt, sagt sie: "Das war ein überwältigender Tag. Echt!" Aus dem Fragezeichen ist dank Michelin ein Ausrufezeichen geworden. Gemeinsam mit AUTO BILD MOTORSPORT hat der Reifenriese Frederike "Fredi" Hofmann als Fanreporterin zum E-Prix in Zürich geschickt. Das erste große Rundstreckenrennen in der Schweiz seit 64 Jahren – in besonderer Kulisse mitten in der Stadt, direkt am Zürichsee. 2,465 Kilometer Strecke, viele enge Kurven, mehr als 100.000 Zuschauer – und Fredi mittendrin. Bewaffnet mit VIP-Pass, Smartphone und diversen Extra-Akkus startet die studierte Sportjournalistin in ihren ganz besonderen Sonntag. Und das keineswegs als Motorsport-Greenhorn. Fredi verfolgt so gut wie alle Rennserien und macht derzeit ein Praktikum bei BMW. Kurz: Sie kennt sich aus und weiß, wovon sie redet. Doch bei einem Rennen der FIA Formel E war sie noch nicht. Eine Premiere bei der ersten rein elektrischen Formel Serie vollgepackt mit Highlights. Aber der Reihe nach …

Boxengasse, Hospitality – und die Kommando-Zentrale

Kopfsteinpflaster in der Boxengasse: Fredi Hofmann durfte ganz nah an die Boliden ran. ©Michelin

Mittendrin im Geschehen

Kennenlernen im Michelin-Zelt: Serge Grisin, Fredi Hofmann und Pascal Couasnon (v.l.). Auch der Schweizer Motorsport-Fan und Instagramer Dario Fontana (2.v.r.) war dabei. ©Michelin

Grid Walk, Daniel Abt – und das Rennen