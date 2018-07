Zweimal im Jahr steht der Reifenwechsel von Winter- auf Sommerreifen und zurück an. Doch was passiert mit den Rädern in der Zwischenzeit? AUTO BILD gibt Tipps zur richtigen Lagerung.

R ichtet man sich nach der "Von-O-bis-O-Regel", ist im Oktober und an Ostern Zeit die Reifen zu wechseln. Und spätestens dann stellt sich auch die Frage, was mit den abgelegten Sommer bzw. Winterreifen und ggf. Alufelgen passieren soll. Damit die Räder in der nächsten Saison gleich wieder einsatzbereit sind, gilt es, einige Dinge zu beachten. Erster Schritt: Räder und Reifen vor dem Einlagern gründlich säubern. Eventuelle Reinigungsmittel mit viel klarem Wasser vollständig entfernen, denn säurehaltige Felgenreiniger können das ichtet man sich nach der "Von-O-bis-O-Regel", ist im Oktober und an Ostern Zeit die Reifen zu wechseln. Und spätestens dann stellt sich auch die Frage, was mit den abgelegten Sommer bzw. Winterreifen und ggf. Alufelgen passieren soll. Damit die Räder in der nächsten Saison gleich wieder einsatzbereit sind, gilt es, einige Dinge zu beachten. Erster Schritt: Räder und Reifen vor dem Einlagern gründlich säubern. Eventuelle Reinigungsmittel mit viel klarem Wasser vollständig entfernen, denn säurehaltige Felgenreiniger können das Aluminium angreifen. Anschließend jedes Rad einer genauen Sichtprüfung unterziehen, um eventuelle Schäden an Reifen oder Felgen zu entdecken. Dabei gilt: Bei zweifelhaften Schäden – zum Beispiel Luftverlust, Risse oder größere Dellen in der Felge – immer den Fachmann (Fachwerkstatt, Reifendienst) um Rat fragen.

So werden Reifen und Felgen richtig gelagert

Vor der Einlagerung Reifen und Felgen reinigen und auf Schäden prüfen sowie Profiltiefe checken. Für Kompletträder (Reifen auf Felge) wird empfohlen, den Reifenluftdruck direkt vor der Einlagerung um etwa 0,5 bar zu erhöhen, um eventuelle Druckverluste während der Lagerung auszugleichen. Für Sicherheit und Fahrkomfort ist es wichtig, dass die Reifen beim nächsten Einsatz wieder an der richtigen Position montiert werden. Deswegen sollte die Radposition bei der Demontage mit Kreide oder einem Wachsstift auf die Innenseite des Reifens markiert werden: Üblich sind Kennzeichnungen wie "VL" für das vordere linke oder "HR" für das hintere rechte Rad. Bei unterschiedlich starker Abnutzung der Reifen an Vorder- und Hinterachse können die Räder auch zwischen den Achsen getauscht werden (die jeweilige Wagenseite beibehalten). Zu beachten: Die Reifen mit dem größeren Restprofil sollten immer an der Hinterachse montiert werden. Außerdem dürfen die Räder immer nur paarweise getauscht werden, niemals einzelne Räder zwischen den Achsen wechseln.

Vor Einlagerung Zustand der Reifen kontrollieren

Kontrollieren Sie bei der Demontage auch die Profiltiefe der Reifen. Der Gesetzgeber schreibt für Reifen ein Restprofil von mindestens 1,6 Millimetern vor. Allerdings nimmt die Haftung eines Reifens bei Nässe bereits ab einem Restprofil von weniger als vier Millimetern deutlich ab. Daher sollten Sommerreifen mindestens noch drei Millimeter Restprofil aufweisen, Winterreifen mindestens vier Millimeter. Sind es weniger, lohnt es sich nicht mehr, die Reifen einzulagern. Gleich beim Reifenhändler entsorgen und einen neuen Satz bestellen! Das gleiche gilt für Reifen, die älter als sechs Jahre sind – unabhängig vom Restprofil. Wie alt ein Reifen ist, kann man an der sogenannten DOT-Nummer an der Reifenflanke ablesen.

Reifen am besten dunkel lagern