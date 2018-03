Amazon Oster-Deals — 23.03.2018 Die besten Angebote für unterwegs Damit Ihnen und Ihren Liebsten im Feiertags-Verkehr nicht die Laune vergeht, hat AUTO BILD die passenden Tipps für eine unterhaltsame Autofahrt. Mit diesen Oster-Angeboten von Amazon vergeht die Zeit wie im Flug.

I

1. Musik zum Mitsingen



Amazon Music Unlimited 3 Monate Musik genießen

für 14,99 EUR



2. Hörbücher zum Mitfiebern

Amazon Audible 30 Tage kostenlos testen

2 Hörbücher gratis



3. Geschichten zum Selberlesen



Kindle eReader

Oster-Deal-Preis: 49,99 EUR

UVP: 69,99

Rabatt: 29%

n vielen Bundesländern beginnen die Osterferien. Das führt zu Staus auf Deutschlands Fernstraßen. Stehen Sie jetzt auch vor der Entscheidung, ob Sie zu Ostern Familie und Freunde per Auto besuchen sollen? Damit Ihnen und Ihren Liebsten im Feiertags-Verkehr nicht die Laune vergeht, hat AUTO BILD drei hilfreiche Tipps für Sie.Was hilft bei langweiligen Autofahrten? Richtig, Musik! Und zwar genau die Songs, die Ihnen und der Familie am besten gefallen. Passend zu den kommenden ADAC Stauprognosen bieteteine ganz besondereOster-Überraschungfür alle Familien:Kunden, die Amazon Music Unlimited bisher noch nicht genutzt haben, können den Musikdienst drei Monate für nur 14,99 EUR testen, indem sie eine Familien-Mitgliedschaft abschließen. Damit könnenbis zu 6 Familienmitglieder gleichzeitig Musik hören.Das Angebot ist gültig vom. Interessiert? Dann melden Sie sich hier für Ihr Abonnement an.Wenn Ihnen und Ihren Kindern nach diesem Musikmarathon so langsam die Puste ausgeht, wird es Zeit für ein bisschen Entspannung. Mit Amazon Audible können Sie unterhaltsame Hörbücher direkt auf Ihrem Handy herunterladen und im Auto abspielen. Aktuell können SieBis zum 25. März 2018 bekommen Sie außerdem 2 Hörbücher Ihrer Wahl gratis zum Download. Dafür müssen Sie sich nur bei Audible registrieren und Ihre Favoriten auswählen. Nach dem Probezeitraum kostet das Audible-Abo 9,95 Euro im Monat. Es ist jederzeit wieder kündbar.Sollte Ihnen doch lieber mehr nach einer Geschichte zum Selberlesen sein, dann bietet sich der Amazon Bestseller Kindle Paperwhite an. Damit lesen Sie wie auf echtem Papier. Ohne Spiegeleffekte, sogar in hellem Sonnenlicht.(9:00 Uhr) ist der