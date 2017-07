Amazon Prime Day 2017 — 10.07.2017 Preiskracher bei Amazon Amazon Prime Day – 30 Stunden lang fette Rabatte! Heute Abend um 18:00 Uhr gehts los. AUTO BILD zeigt Ihnen die Route zu den besten Deals im Automobil-Segment und welche Angebote sich außerdem für Autofahrer lohnen!

Achtung, Schnäppchenjäger: Ab 18:00 Uhr findet heute zum dritten Mal der Amazon Prime Day statt. Prime-Mitglieder können exklusiv von weltweit hunderttausenden Angeboten profitieren. Millionen preisreduzierter Artikel werden am Prime Day auf Lager sein, darunter auch Angebote tausender Unternehmen und Händler. Das Highlight ist jedoch, dass Amazon den Prime Day verlängert – von 24 auf 30 Stunden.

Wie funktioniert der Prime Day?

Ab 18 Uhr startet der Amazon Prime Day mit

hunderten Angeboten pro Stunde, alle fünf Minuten gibt es neue Blitzangebote. Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht und können blitzschnell ausverkauft sein (Blitzangebote laufen maximal sechs Stunden). Damit auch Sie von den Deals profitieren, benötigen Sie eine Prime-Mitgliedschaft für 69 Euro im Jahr – oder zumindest die 30-tägige kostenlose Probemitgliedschaft. Für Studenten gibt es die Prime-Probemitgliedschaft sogar für ganze zwölf Monate. Als Prime-Kunde provitieren Sie von vielen Vorteilen, zum Beispiel

von kostenlosem Premiumversand. Alle Informationen zur Prime-Mitgliedschaft finden Sie hier

Alle Deals aus dem Autosegment finden Sie ab heute, 18 Uhr, hier

Der Prime Day ist das weltweit größte Shopping-Event auf Amazon und eine tolle Gelegenheit für Sie, eine große Auswahl an Angeboten zu entdecken. Aber das ist nicht alles – aktuell können Sie zusätzliche Vorteile Ihrer Prime-Mitgliedschaft nutzen: von Prime Music, über Prime Video und Prime Reading bis

hin zu exklusiven Versandvorteilen.

Amazon Music Unlimited

Prime-Mitglieder bekommen aktuell Amazon Music Unlimited vier Monate für nur 0,99 Euro. hier.

Audible



Sie wollen spannende Geschichten auch von unterwegs aus hören? Die Amazon-Tochter Audible bietet tausende Hörbücher im Abo oder als einzelnen Download an – bestens für spannende Krimi-Unterhaltung bei der nächsten Autofahrt. Prime-Mitglieder, die jetzt in eines von neun Audible-Originals Hörspielen reinhören, nehmen zusätzlich an der Verlosung von 100 Amazon Echos teil.

Amazon Echo ist ein sprachgesteuertes Gerät, das Musik wiedergibt, Ihre Smart Home-Geräte steuert, Informationen bereitstellt, die Nachrichten liest, Wecker stellt und vieles mehr. Alle Infos zur Aktion finden Sie hier

The Grand Tour Staffel 2 Prime Day Preview

Prime-Mitglieder können sich am Prime Day über einen exklusiven Teaser von The Grand Tour freuen. Der erste Blick auf das neue Filmmaterial der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel zeigt Jeremy, Richard und James in Mosambik, der Schweiz und Großbritannien. Diese exklusive Prime Day Preview können Prime-Mitglieder vor dem Start der kompletten zweiten Staffel von The Grand Tour später in diesem Jahr ansehen.