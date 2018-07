Achtung, Schnäppchenjäger: Ab Montag, 16. Juli um 12 Uhr, findet zum vierten Mal der Amazon Prime Day statt. Prime-Mitglieder können exklusiv von weltweit hunderttausenden Angeboten profitieren. Millionen preisreduzierter Artikel werden am Prime Day auf Lager sein, darunter auch Angebote tausender Unternehmen und Händler. Das besondere Highlight 2018 ist, dass Amazon den Prime Day verlängert – von 30 auf 36 Stunden.

Der Prime Day ist das weltweit größte Shopping-Event auf Amazon und eine tolle Gelegenheit für Sie, eine große Auswahl an Angeboten zu entdecken. Aber das ist nicht alles – aktuell können Sie zusätzliche Vorteile Ihrer Prime-Mitgliedschaft nutzen: von Prime Music, über Prime Video und Prime Reading bis

Audible



Sie wollen spannende Geschichten auch von unterwegs aus hören? Die Amazon-Tochter Audible bietet tausende Hörbücher im Abo oder als einzelnen Download an – bestens für spannende Krimi-Unterhaltung bei der nächsten Autofahrt. Prime-Mitglieder, die jetzt in eines von neun Audible-Originals Hörspielen reinhören, nehmen zusätzlich an der Verlosung von 100 Amazon Echos teil.