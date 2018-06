E

in Mann in Newton (US-Bundesstaat Kansas) hat seine Liebe zum Auto deutlich zu weit getrieben: Städtische Ordnungshüter erwischten ihn, wie er sich an einem parkenden Auto verging. Von dem US-Notruf 911 alarmiert, fanden Polizisten den Mann völlig betrunken hinter dem Fahrzeug liegend vor – mit seinem besten Stück im Auspuff . Das geschah schon am 1. Mai 2018, kam aber erst jetzt vor einem US-Gericht zur Anklage.