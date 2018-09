(dpa/cj/rh/mas) Das neue iPhone stecht in den Startlöchern. Am 12. September 2018 präsentieren Apple-CEO Tim Cook und Co. auf dem Campus in Cupertino (Kalifornien) mit höchster Wahrscheinlichkeit die neue Generation. Gleich drei neue Geräte hat Cook offenbar in seinem Köcher, doch nicht einmal die Namen der Nachfolger von iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X sind offiziell. Während Apple für gewöhnlich seine neue Generation mit einem angehängten S kennzeichnet, klingt XS möglicherweise doch zu sehr nach kleiner Kleidergröße denn nach dem großen Smartphone-Wurf. Oder vielleicht doch nicht? Laut COMPUTER BILD jedenfalls benennt Apple die neuen Modelle intern mit "11,1" (iPhone 9?), "11,3" (iPhone XS?) und "11,5" (iPhone XS Plus?). Auch das neue Betriebssystem iOS 12 läuft bereits in einer Beta-Version und wird somit nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Live-Bericht ab 18.30 Uhr: Zum Keynote-Livestream von COMPUTER BILD

Design und Größe

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg und des Branchenanalysten Ming-Chi Kuo will Apple für alle Preisklassen der nächsten iPhone-Generation das Design des aktuellen Top-Modells X übernehmen. Der Konzern plant Telefone in drei unterschiedlichen Bildschirmgrößen, hieß es. Das Einsteigermodell solle ein 6,1 Zoll (15,5 cm) großes LCD-Display bekommen und möglicherweise etwas später erscheinen. Der Rahmen werde aus Aluminium statt Edelstahl sein. Während das teure Topmodell wohl in Schwarz, Weiß, Silber und einem neuen Gold erscheinen dürfte, könnte es die günstigere Variante erstmals seit Jahren wieder in bunten Farben geben.

Technik und Innovationen

Die beiden größeren Varianten werden Bildschirme mit der kontrastreicheren OLED-Technologie haben. Für die Auffrischung des iPhone X werden weiterhin ein 5,8-Zoll-Display, dazu ein A12-Prozessor von Apple, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und ein interner Speicher von bis zu 512 GB erwartet. Das X Plus soll mit einer Displaydiagonalen von rund 6,5 Zoll (16,5 cm) und einer Triple-Kamera ausgestattet sein. Gerüchten zufolge soll es einen Steckplatz für eine doppelte SIM-Karte besitzen. Die mit dem iPhone X eingeführte Gesichtserkennung FaceID werde nun in allen Modellen den Fingerabdruck-Sensor ersetzen. Als ausgemacht gilt, dass Apple beim Laden vom Lightning-Port voll auf USB-C umschwenkt, was eine Schnellladefunktion ermöglichen würde.

Apple CarPlay

Mehr zu Apple CarPlay lesen Sie hier. Bislang können sich Apple-CarPlay-Nutzer nur mit dem hauseigenen Navi-Dienst Apple Maps den Weg weisen lassen. Das soll sich ändern: Mit der neuen iOS-Version 12, die im Herbst 2018 an den Start gehen soll, können auch Apps von Drittanbietern heruntergeladen und genutzt werden. Endlich gibt es also auch Google Maps, Waze oder andere Navi-Anbieter bei CarPlay! Erfreulich, da manche dieser Apps im Vergleich mit Apple Maps mehr Features wie Offline-Karten (Google) oder Echtzeit-Meldungen von Community-Mitgliedern (Waze) anbieten. In anderen Bereichen außerhalb der Navigation hat Apple schon seit Längerem Drittanbieter an Bord geholt. Prominentes Beispiel ist der Nachrichtendienst WhatsApp, der seit Januar 2018 verfügbar ist.

Preise und Bestellung

Laut COMPUTER BILD wird das iPhone 9 mit LCD-Display zum Start zwischen 699 und 749 US-Dollar kosten, für Europa sei von 799 bis 849 Euro auszugehen. Das kleinere iPhone XS, wenn es denn so heißt, mit OLED-Display solle zwischen 899 und 949 US-Dollar zu Buche schlagen, was einer Preisspanne von 949 bis 999 Euro entspreche. Der Einstieg beim iPhone XS Plus in der kleinsten Speichervariante dürfte Apple wohl bei 999 US-Dollar ansetzen. Hierzulande knackt das Gerät die 1000-Euro-Marke somit vermutlich locker und kostet 1100 bis 1149 Euro, vermutet COMPUTER BILD. Offizieller Verkaufsstart ist voraussichtlich der 21. September 2018. Jedoch kann man sich bei den Providern O2 Telekom und Vodafone bereits vor dem Start als Interessent registrieren lassen.

Und sonst?