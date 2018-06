P lötzlich stand er in der Tiefgarage. Schwarzer lötzlich stand er in der Tiefgarage. Schwarzer Lack , silbergraue Camouflage-Beklebung, runtergedrehtes Gewindefahrwerk, Performance-Bremse, 20-Zöller mit Michelin Cup 2-Reifen – hmm, alles nur Show? Oder kann die tiefergelegte Rentnerschaukel wirklich was? APR, 1997 im US-amerikanischen Alabama gegründet und seit 2013 auch in Deutschland aktiv, hat sich den VW Tiguan vorgenommen – und wir testen.

Ein größerer Turbolader bläst den Zweiliter-Vierzylinder auf

Der hat Dampf: Im Bug des APR Tiguan steckt der 2.0 TSI mit satten 400 PS und 550 Nm Drehmoment. Der Tuner bläst den Zweiliter-Turbobenziner von 220 PS auf sehr beachtliche 400 PS auf. Das sind straffe 200 PS pro Liter, die ein Motor natürlich nicht einfach so ausspuckt. APR installiert dafür ein Carbon-Ansaugsystem, eine vergrößerte Turbo-Inlet-Pipe, den großen Turbolader des Golf R, eine dicke Downpipe sowie einen leistungsfähigeren Ladeluftkühler. Gemanagt wird das Ganze nicht etwa von einem angeklipsten Zusatzsteuergerät; APR spielt vielmehr eine neue Motorsoftware auf das Original-Steuergerät. Im Ergebnis liegen jetzt bis zu 1,77 Bar Ladedruck an, die das Maximaldrehmoment mal eben von 350 auf 550 Nm puschen. Falls Sie sich nun nicht ganz unberechtigte Sorgen um die Haltbarkeit von Triebwerk, Getriebe und Achsen machen: Wer seinen neuen Tiguan von APR tunen lässt, erhält – analog zum Hersteller – volle zwei Jahre Garantie auf Motor und Antriebsstrang.

Die Kraftentfaltung geschieht explosionsartig

Wahnsinn: Der wilde Tiguan geht in 4,75 Sekunden auf Tempo 100 und schafft maximal 270 km/h. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD SPORTSCARS Und der wird tatsächlich stark gefordert: Bei den Beschleunigungsmessungen mit Launch-kontrolliertem Start bindet die Haldex-Kupplung die Hinterachse bisweilen mit einem ungewohnt harten Schlag ins Geschehen ein. Auch zugunsten des Doppelkupplungsgetriebes würden wir die Launch Control also lieber nicht zu oft nutzen. Denn nach einem deutlichen Turboloch scheint der TSI vor Potenz förmlich zu platzen, die Kraftentfaltung ist wohl am treffendsten mit explosionsartig beschrieben. 4,75 Sekunden zeigt das Display nach Erreichen von 100 km/h – nicht schlecht für einen Tiguan und ziemlich exakt auf dem Niveau des Teilespenders Golf R. Der zwar nur 310 PS auffährt, sich allerdings um satte 240 Kilo leichter tut. Bis 160 km/h hätte der APR Tiguan gegenüber dem Golf R DSG sogar die Nase vorn, oberhalb davon bremst die größere Stirnfläche das Kompakt-SUV aber wieder leicht ein. Dennoch: Wir kennen keinen zweiten Tiguan, der in 18,5 Sekunden von 0 auf 200 km/h beschleunigt. Mit der Leistung muss freilich auch die Bremse wachsen, und so installiert APR an der Vorderachse die Stopper aus dem Performance-Paket des Golf R.Womit sich der Tiguan anständig, wenn auch nicht überragend aus der Affäre zieht. Denn schon nach der ersten Bremswegmessung aus 200 km/h lässt sich das Bremspedal bis zum Boden treten, womit das Vertrauen in die Standfestigkeit flöten geht. Echtes Fading mit dramatisch abbauender Verzögerung oder gar Totalausfall treten aber nicht auf

Auf der Rennstrecke ist das Fahrwerk zu weich

Deutliche Seitenneigung: Bei der wilden Kurvenhatz könnte der APR Tiguan etwas härter sein. Gleiches Bild auf dem Sachsenring . Rennprofi Steve Kirsch kämpft schon in der ersten Runde mit einem schlappen Bremspedal, doch die Verzögerungsleistung bleibt einigermaßen berechenbar. Beim Einlenken empfindet Steve das von APR gewählte Set-up des KW-Gewindefahrwerks als etwas zu weich. Trotz stattlicher Tieferlegung und der vom Golf R übernommenen, strafferen Elastokinematik bewegt sich die Karosserie immer noch deutlich. Was im Alltag auf der Straße jedoch kein Fehler ist, denn der APR Tiguan bietet einen gerade noch akzeptablen Federungskomfort. Das Fahrwerk spricht feinfühlig an, verfügt aber eben über kurze und entsprechend progressive Federwege. Rundum überzeugt hat uns die extrem präzise Lenkung, die ein zentimetergenaues Dirigieren ermöglicht, weniger gut gefiel uns hingegen der nervöse Geradeauslauf oberhalb von 200 km/h, der beim Serienmodell nicht auftritt. Steve prügelt den APR weiter über den Ring. Das Gripniveau der Cup 2-Pellen ist gewohnt hoch, die mögliche Querbeschleunigung für ein SUV erstaunlich.