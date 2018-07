Aston Martin DB 5 von Lego (2018): Erste Infos

as nächste Auto aus der Lego Creators-Reihe steht fest! Es wird der Aston Martin DB5 aus "Goldfinger". Ein passendes Teaserbild mit dem Schattenbild von Bond und dem Auto hat Legos ungarischer Online-Shop bereits versehentlich veröffentlicht, allerdings inzwischen wieder von der Seite genommen. Nach einem Bericht von motor1.com wurden mit dem Teaser bereits zwei weitere Fakten genannt: Das Modell soll demnach 49.999 Ungarische Fornit kosten, das entsprichtsoll am, Vorbesteller erhalten ihren Lego-DB5 bereits am 1. August.

Vom Lego-Set oder dem zusammengebauten Modell gibt es bisher noch keine Fotos. AUTO BILD rechnet damit, dass am Steuer eine Lego-Ausgabe von James Bond sitzen dürfte. Da die bisherigen Creator-Modelle wie Ferrari F40, Mini Cooper, VW Käfer und Bulli sehr detailreich sind (bei den Creator-Modellen steht die Optik im Vordergrund, während bei den Technic-Modellen wie dem Bugatti Chiron die Technik oben steht), könnte das Lego-Modell auch einige Spezialfunktionen des Bond-Autos an Bord haben: Dazu zählen drehbare Nummernschilder, Maschinengwehre hinter den vorderen Blinkern, ein Schutzschild am Heck, der Schleudersitz und Klingen an den Zentralverschlüssen der Felgen.